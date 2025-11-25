Рейтинг@Mail.ru
Белый дом рассказал подробности о ходе переговоров по Украине
18:19 25.11.2025 (обновлено: 19:33 25.11.2025)
Белый дом рассказал подробности о ходе переговоров по Украине
Белый дом рассказал подробности о ходе переговоров по Украине - РИА Новости, 25.11.2025
Белый дом рассказал подробности о ходе переговоров по Украине
ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что в переговорах по урегулированию конфликта на Украине участвуют и... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T18:19:00+03:00
2025-11-25T19:33:00+03:00
Белый дом рассказал подробности о ходе переговоров по Украине

Белый дом: в переговорах по Украине участвуют и Москва, и Киев

Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что в переговорах по урегулированию конфликта на Украине участвуют и Москва, и Киев.
"(Несколько деталей по мирному урегулированию - ред.) потребуют дальнейших переговоров между Украиной, Россией и Соединёнными Штатами", - написала Левитт в соцсети X.
Пресс-секретарь Белого дома добавила, что США уже смогли "привести за стол переговоров Украину и Россию".
В Белом доме назвали условие для "хорошей сделки" по Украине
19 августа, 20:42
 
