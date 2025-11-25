https://ria.ru/20251125/ssha-2057492774.html
Белый дом рассказал подробности о ходе переговоров по Украине
ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что в переговорах по урегулированию конфликта на Украине участвуют и... РИА Новости, 25.11.2025
