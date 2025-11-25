Рейтинг@Mail.ru
25.11.2025
18:16 25.11.2025
Мирное соглашение требует проработки пары деталей, считает Белый дом
США считают, что для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной необходимо проработать "несколько деликатных, но преодолимых деталей", заявила во... РИА Новости, 25.11.2025
в мире
сша
россия
украина
каролин левитт
сша
россия
украина
в мире, сша, россия, украина, каролин левитт
В мире, США, Россия, Украина, Каролин Левитт
© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома
Здание Белого дома - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 ноя – РИА Новости. США считают, что для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной необходимо проработать "несколько деликатных, но преодолимых деталей", заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Осталось несколько деликатных, но преодолимых деталей, которые требуют проработки", – написала Левитт в соцсети X.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Киев согласился с планом США по урегулированию, сообщил CBS
Вчера, 16:08
 
В мире США Россия Украина Каролин Левитт
 
 
