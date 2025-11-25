Мирное соглашение требует проработки пары деталей, считает Белый дом

ВАШИНГТОН, 25 ноя – РИА Новости. США считают, что для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной необходимо проработать "несколько деликатных, но преодолимых деталей", заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.