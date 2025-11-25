Рейтинг@Mail.ru
Белый дом заявил об огромном прогрессе на пути к урегулированию на Украине - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:13 25.11.2025 (обновлено: 18:50 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/ssha-2057491332.html
Белый дом заявил об огромном прогрессе на пути к урегулированию на Украине
Белый дом заявил об огромном прогрессе на пути к урегулированию на Украине - РИА Новости, 25.11.2025
Белый дом заявил об огромном прогрессе на пути к урегулированию на Украине
США за неделю добились прогресса по урегулированию конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T18:13:00+03:00
2025-11-25T18:50:00+03:00
в мире
сша
украина
каролин левитт
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155269/09/1552690974_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3759b190b36e88404f2d7fe2aebc0203.jpg
https://ria.ru/20251125/plan-2057431585.html
https://ria.ru/20251125/mir-2057448945.html
https://ria.ru/20251124/tramp-2056942360.html
https://ria.ru/20251125/evropa-2057264335.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155269/09/1552690974_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_82a7d25a0be5812ce2c5ff7a209428d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, каролин левитт, россия, вооруженные силы украины, евросоюз, вооруженные силы рф
В мире, США, Украина, Каролин Левитт, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Вооруженные силы РФ
Белый дом заявил об огромном прогрессе на пути к урегулированию на Украине

Белый дом: США, Россия и Украина за неделю добились успеха в урегулировании

© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 25 ноя — РИА Новости. США за неделю добились прогресса по урегулированию конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«

"За последнюю неделю США добились огромного успеха на пути к мирному соглашению", — написала она в соцсети Х.

Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В плане США по Украине поменяли еще один пункт, пишет Politico
Вчера, 15:18
По ее утверждению, в переговорах по урегулированию конфликта на Украине участвуют и Россия, и Украина.
"Осталось несколько деликатных, но преодолимых деталей, которые требуют проработки", — заключила Левитт.
Ранее во вторник американский телеканал CBS передавал, что Киев согласен с планом администрации США по заключению мира, осталось лишь уладить незначительные детали. О том, что украинское руководство поддерживает рамки предложенного Соединенными Штатами документа, сообщало и агентство Reuters.
По данным издания Politico, министр армии США Дэниел Дрисколл сегодня в Абу-Даби собирался представить российской делегации сокращенный американский план из 19 пунктов. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал эту информацию спекуляцией и слухами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что ему нечего сказать по этому поводу.
Вид на Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Переговоры с Россией в Абу-Даби идут хорошо, сообщили в Пентагоне
Вчера, 16:16

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе администрация Соединенных Штатов заявила о разработке мирной инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.

Как заявил Владимир Путин, у России есть текст американского плана, но предметно он пока не обсуждался. Президент допустил, что этот документ может быть положен в основу окончательного урегулирования. В целом Москву устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей спецоперации с помощью оружия, но она готова к переговорам и решению проблем мирным путем.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
От отрицания до принятия: Европа не знает, что делать с планом Трампа
24 ноября, 08:00
В воскресенье, 23 ноября, в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По некоторым данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Животная ненависть к России в итоге обошлась Европе очень-очень дорого
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаКаролин ЛевиттРоссияВооруженные силы УкраиныЕвросоюзВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала