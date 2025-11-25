Рейтинг@Mail.ru
17:58 25.11.2025 (обновлено: 18:17 25.11.2025)
Постпред Вашингтона в НАТО опасается, что ЕС введет пошлины на рынке оружия
Постпред Вашингтона в НАТО опасается, что ЕС введет пошлины на рынке оружия

Уитакер: США хотят сохранить доступ к рынку оружия ЕС после мира на Украине

© AP Photo / Paul VernonМэттью Уитакер
Мэттью Уитакер - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Paul Vernon
Мэттью Уитакер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 ноя – РИА Новости. США намерены добиться сохранения доступа американской оборонной промышленности к европейскому рынку после достижения мира на Украине, заявил во вторник постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.
"Когда наступит мир, нам нужно быть уверенными, что мы по-прежнему сможем продавать своё оружие и боеприпасы в Европе, и что ЕС не создаст серьёзных протекционистских барьеров", - сказал он в эфире телеканала Fox Business.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно утверждал, что Вашингтон более не финансирует Украину, а получает средства за поставки вооружений через НАТО.
Заголовок открываемого материала