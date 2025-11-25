https://ria.ru/20251125/ssha-2057463082.html
США разрешили Венгрии покупать нефть у "Лукойла" еще год, узнал Bloomberg
Венгерская MOL сможет продолжать покупать российскую нефть еще год, передает Bloomberg со ссылкой на документ OFAC. РИА Новости, 25.11.2025
Bloomberg: США разрешили Венгрии покупать нефть у "Лукойла" до конца 2026 года