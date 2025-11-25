Рейтинг@Mail.ru
США разрешили Венгрии покупать нефть у "Лукойла" еще год, узнал Bloomberg
17:05 25.11.2025 (обновлено: 18:44 25.11.2025)
США разрешили Венгрии покупать нефть у "Лукойла" еще год, узнал Bloomberg
США разрешили Венгрии покупать нефть у "Лукойла" еще год, узнал Bloomberg - РИА Новости, 25.11.2025
США разрешили Венгрии покупать нефть у "Лукойла" еще год, узнал Bloomberg
экономика
венгрия
сша
будапешт
виктор орбан
лукойл
министерство финансов сша
евросоюз
венгрия
сша
будапешт
экономика, венгрия, сша, будапешт, виктор орбан, лукойл, министерство финансов сша, евросоюз
Экономика, Венгрия, США, Будапешт, Виктор Орбан, ЛУКОЙЛ, Министерство финансов США, Евросоюз
США разрешили Венгрии покупать нефть у "Лукойла" еще год, узнал Bloomberg

Bloomberg: США разрешили Венгрии покупать нефть у "Лукойла" до конца 2026 года

© Getty Images / picture alliance/Marton MonusЗаправочная станция венгерской нефтяной компании MOL Group в Будапеште
Заправочная станция венгерской нефтяной компании MOL Group в Будапеште - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Getty Images / picture alliance/Marton Monus
Заправочная станция венгерской нефтяной компании MOL Group в Будапеште. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 ноя — РИА Новости. Венгерская MOL сможет продолжать покупать российскую нефть еще год, передает Bloomberg со ссылкой на документ OFAC.
По данным агентства, США выдали компании исключение из санкционного режима, позволяющее ей продолжить закупки у "Лукойла" до 21 ноября 2026 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Лучше бы оставалась страной-бензоколонкой: Россия снова расстроила Запад
Вчера, 08:00
Исключение позволяет MOL проводить сделки с "Лукойлом" и его трейдинговым подразделением Litasco для поставок нефти по нефтепроводу "Дружба". Операции не могут затрагивать граждан США, американскую финансовую систему, а также приносить выгоду попавшим под рестрикции лицам, кроме "Лукойла" и Litasco.
Bloomberg отмечает, что США пошли навстречу Будапешту. По словам министра энергетики Венгрии Чабы Лантоша, это "успех Венгрии" и правительство премьера Виктора Орбана рассчитывает, что Вашингтон продлит разрешение еще на год.
Министр также сообщил, что Венгрия намерена блокировать планы ЕС полностью отказаться от импорта российских энергоресурсов с 2028 года, хотя Будапешт "готовится обеспечить энергетическую безопасность даже при таком сценарии".
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
ЕС плохо принял новость о мирном плане по Украине, заявил Сийярто
20 ноября, 20:14
 
Экономика Венгрия США Будапешт Виктор Орбан ЛУКОЙЛ Министерство финансов США Евросоюз
 
 
