НАТО может не справиться без помощи США Украине, пишет WP
НАТО может не справиться без помощи США Украине, пишет WP - РИА Новости, 25.11.2025
НАТО может не справиться без помощи США Украине, пишет WP
НАТО не сможет оправиться в случае прекращения поддержки США Украине, однако даже если остановки помощи не произойдет, альянс никогда не будет функционировать... РИА Новости, 25.11.2025
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. НАТО не сможет оправиться в случае прекращения поддержки США Украине, однако даже если остановки помощи не произойдет, альянс никогда не будет функционировать как раньше, пишет газета Washington Post.
"Если (президент США Дональд) Трамп остановит всю поддержку Украины со стороны США, трансатлантический альянс никогда не восстановится. Но даже если он этого не сделает, НАТО попросту не может продолжать функционировать как раньше", - пишет издание.
Издание подчеркивает, что на фоне неоднозначной позиции США в вопросе поддержки Киева и снижающегося уровня доверия к американским гарантиям безопасности, связи в альянсе могут измениться, а союзники могут начать чаще покупать оружие друг у друга, чем у США.
Трамп ранее неоднократно заявлял, что США больше не финансируют Украину, а получают деньги за поставки оружия через НАТО.
Ранее премьер Польши Дональд Туск признавал, что Североатлантический альянс переживает период нестабильности из-за непредсказуемости Трампа.
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.