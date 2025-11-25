https://ria.ru/20251125/ssha-2057448809.html
Бессент рассказал, когда Трамп объявит кандидатуру на пост главы ФРС
Бессент рассказал, когда Трамп объявит кандидатуру на пост главы ФРС
Президент США Дональд Трамп может объявить кандидатуру на пост главы ФРС США до конца декабря, заявил во вторник глава американского минфина Скотт Бессент. РИА Новости, 25.11.2025
Бессент рассказал, когда Трамп объявит кандидатуру на пост главы ФРС
Бессент: Трамп может объявить кандидатуру на пост главы ФРС до конца декабря