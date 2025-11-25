Бессент рассказал, когда Трамп объявит кандидатуру на пост главы ФРС

Рейтинг@Mail.ru
16:15 25.11.2025
в мире, сша, дональд трамп, скотт бессент, федеральная резервная система сша
В мире, США, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Федеральная резервная система США
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп возле Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может объявить кандидатуру на пост главы ФРС США до конца декабря, заявил во вторник глава американского минфина Скотт Бессент.
"Существует очень хороший шанс, что президент сделает объявление до рождественских праздников", - сообщил он в интервью телеканалу CNBC, комментируя сроки окончательного выбора нового будущего главы ФРС.
Председатель ФРС Джером Пауэлл - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Трамп назвал председателя ФРС Пауэлла клоуном
19 ноября, 22:01
 
