Вучич попросил у США больше месяца, чтобы продать российскую долю NIS

БЕЛГРАД, 25 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что правительство приняло его план предложить США дать российским собственникам "Нефтяной индустрии Сербии" срок в 50 дней, чтобы найти покупателя контрольного пакета "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США, если сделка не состоится в этот срок, государство сначала возьмет на себя управление компанией, а затем выплатит российской стороне "максимальную цену".