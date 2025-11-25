Рейтинг@Mail.ru
Вучич попросил у США больше месяца, чтобы продать российскую долю NIS - РИА Новости, 25.11.2025
15:11 25.11.2025
Вучич попросил у США больше месяца, чтобы продать российскую долю NIS
Вучич попросил у США больше месяца, чтобы продать российскую долю NIS
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что правительство приняло его план предложить США дать российским собственникам "Нефтяной индустрии Сербии" срок в 50... РИА Новости, 25.11.2025
Вучич попросил у США больше месяца, чтобы продать российскую долю NIS

Президент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 25 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что правительство приняло его план предложить США дать российским собственникам "Нефтяной индустрии Сербии" срок в 50 дней, чтобы найти покупателя контрольного пакета "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США, если сделка не состоится в этот срок, государство сначала возьмет на себя управление компанией, а затем выплатит российской стороне "максимальную цену".
В обращении к гражданам во вторник президент Сербии сообщил, что на последнем заседании правительства обсуждалась национализация NIS, санкции против которой вступили в силу 6 октября, но члены кабмина единогласно подержали его предложение.
"Кабмин принял мое предложение, чтобы мы дали еще 50 дней… чтобы был найден новый инвестор, то есть покупатель NIS... После этого срока у нас не будет никаких возможностей, страна пропадет… если не будет заключен договор-купли продажи, у нас нет выбора. Но мы и тогда не станем национализировать сразу, но введем свою администрацию и предложим наивысшую возможную цену и заплатим ее российским друзьям", - сказал Вучич.
Офис компании NIS в Белграде - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Вучич предупредил о последствиях американских санкций против NIS
Вчера, 13:48
 
