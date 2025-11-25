Часть республиканцев в конгрессе думает об уходе в отставку, сообщает Axios

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Члены палаты представителей от Республиканской партии США обдумывают, стоит ли им избираться на последующий срок или стоит и вовсе уйти в отставку раньше во время текущего срока, из-за угроз смерти в их адрес и внутренних распрей, сообщает Члены палаты представителей от Республиканской партии США обдумывают, стоит ли им избираться на последующий срок или стоит и вовсе уйти в отставку раньше во время текущего срока, из-за угроз смерти в их адрес и внутренних распрей, сообщает портал Axios.

"Угрозы смерти и внутренние распри побуждают членов палаты представителей - республиканцев задуматься о том, хотят ли они остаться в конгрессе или даже уйти пораньше", - говорится в материале портала.

По данным Axios, громкий уход в отставку конгрессвумен Марджори Тейлор Грин ошеломил ее коллег.

"Некоторые задаются вопросом, стоит ли эта должность того, когда критика, угрозы применения насилия и проверки на верность президенту ( США Дональду - ред.) Трампу перебивают работу", - отмечает портал.

Как сообщает Axios, о планах уйти из конгресса по окончании текущего срока уже заявил 41 человек. Как ожидается, это число продолжит расти. Портал добавляет, что члены палаты представителей в большинстве своем зарабатывают по 174 тысячи долларов в год.

Кроме того, Axios отмечает, что законодатели из обеих партий США многие годы негодуют из-за того, что должность члена палаты представителей становится "заурядной" работой.

"Мы, кажется, никогда ничего не делаем", - заявил порталу член палаты представителей Тим Бэрчетт.

Накануне Грин на фоне конфликта с американским президентом Дональдом Трампом объявила об уходе из конгресса с 5 января 2026 года.

Грин обвиняла Трампа в том, что его агрессивная риторика в ее адрес стала причиной множества угроз в ее сторону. Однако Трамп выразил уверенность в том, что жизнь Грин находится в безопасности.

Трамп 15 ноября заявил, что его бывшая сторонница Грин предала Республиканскую партию, так как ее взгляды стали более левыми. Президент отрекся от нее и назвал свою экс-соратницу "разглагольствующей сумасшедшей" за критику его политики.

За последние годы в США произошёл ряд громких нападений, включая покушение на судью Верховного суда Бретта Кавано, попытку похищения губернатора Мичигана Гретхен Уитмер и недавний поджог резиденции губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро . Как отмечала газета Politico , только в 2024 году полиция капитолия расследовала около 10 тысяч угроз в адрес конгрессменов и их семей.