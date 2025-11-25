Часть республиканцев в конгрессе думает об уходе в отставку, сообщает Axios

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Члены палаты представителей от Республиканской партии США обдумывают, стоит ли им избираться на последующий срок или стоит и вовсе уйти в отставку раньше во время текущего срока, из-за угроз смерти в их адрес и внутренних распрей, сообщает портал Axios.
"Угрозы смерти и внутренние распри побуждают членов палаты представителей - республиканцев задуматься о том, хотят ли они остаться в конгрессе или даже уйти пораньше", - говорится в материале портала.
По данным Axios, громкий уход в отставку конгрессвумен Марджори Тейлор Грин ошеломил ее коллег.
Как сообщает Axios, о планах уйти из конгресса по окончании текущего срока уже заявил 41 человек. Как ожидается, это число продолжит расти. Портал добавляет, что члены палаты представителей в большинстве своем зарабатывают по 174 тысячи долларов в год.
Кроме того, Axios отмечает, что законодатели из обеих партий США многие годы негодуют из-за того, что должность члена палаты представителей становится "заурядной" работой.
"Мы, кажется, никогда ничего не делаем", - заявил порталу член палаты представителей Тим Бэрчетт.
Накануне Грин на фоне конфликта с американским президентом Дональдом Трампом объявила об уходе из конгресса с 5 января 2026 года.
Грин обвиняла Трампа в том, что его агрессивная риторика в ее адрес стала причиной множества угроз в ее сторону. Однако Трамп выразил уверенность в том, что жизнь Грин находится в безопасности.
Трамп 15 ноября заявил, что его бывшая сторонница Грин предала Республиканскую партию, так как ее взгляды стали более левыми. Президент отрекся от нее и назвал свою экс-соратницу "разглагольствующей сумасшедшей" за критику его политики.
За последние годы в США произошёл ряд громких нападений, включая покушение на судью Верховного суда Бретта Кавано, попытку похищения губернатора Мичигана Гретхен Уитмер и недавний поджог резиденции губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро. Как отмечала газета Politico, только в 2024 году полиция капитолия расследовала около 10 тысяч угроз в адрес конгрессменов и их семей.
Сторонника президента США Дональда Трампа - 31-летнего Кирка - смертельно ранили 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта. У него остались жена и двое детей. Обвинение в преступлении предъявили 22-летнему Тайлеру Робинсону. Прокуратура планирует требовать для него смертной казни.