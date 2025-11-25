Bloomberg: США заключили контракты на разработки для "Золотого купола"

Отмечается, что контракты были заключены с неназванными компаниями на сумму девять миллионов долларов каждый, что, согласно информации, предоставленной Блумберг в Космических войсках США, ниже порога, сверх которого данные о подрядчике подлежат огласке.

В мае президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдётся стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод её в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое крупное тестирование "Золотого купола" планируется на конец 2028 года.