Bloomberg: США заключили контракты на разработки для "Золотого купола"
14:04 25.11.2025 (обновлено: 14:05 25.11.2025)
Bloomberg: США заключили контракты на разработки для "Золотого купола"
Космические войска США заключили контракты на разработку прототипов средств перехвата для системы ПРО "Золотой купол", передает агентство Блумберг. РИА Новости, 25.11.2025
в мире, сша, дональд трамп, центр стратегических и международных исследований
В мире, США, Дональд Трамп, Центр стратегических и международных исследований
Презентация ПРО "Золотой купол" в Белом доме
Презентация ПРО "Золотой купол" в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Космические войска США заключили контракты на разработку прототипов средств перехвата для системы ПРО "Золотой купол", передает агентство Блумберг.
"Космические войска США заключили несколько контрактов на небольшую сумму на разработку прототипов космических перехватчиков, стремясь добиться прогресса в области технологии, которая еще не доказала свою эффективность, но является важной частью системы противоракетной обороны "Золотой купол" президента Дональда Трампа", - сообщается в публикации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Трамп прекратил финансирование конфликта на Украине, сообщили в Белом доме
24 ноября, 23:44
Отмечается, что контракты были заключены с неназванными компаниями на сумму девять миллионов долларов каждый, что, согласно информации, предоставленной Блумберг в Космических войсках США, ниже порога, сверх которого данные о подрядчике подлежат огласке.
В публикации приводятся заявления военного аналитика вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Тома Карако, который отметил, что космические перехватчики и сопряженное с ними оборудование являются лишь одним из элементов архитектуры ПРО, а потому США необходимо заключать новые контракты и предоставить больше сведений о концепции проекта.
В мае президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдётся стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод её в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое крупное тестирование "Золотого купола" планируется на конец 2028 года.
Океанская многоцелевая система Посейдон - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
"Буревестник" и "Посейдон" обнуляют "Золотой купол" США, считает эксперт
31 октября, 16:04
 
