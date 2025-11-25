https://ria.ru/20251125/ssha-2057405571.html
Bloomberg: США заключили контракты на разработки для "Золотого купола"
Bloomberg: США заключили контракты на разработки для "Золотого купола" - РИА Новости, 25.11.2025
Bloomberg: США заключили контракты на разработки для "Золотого купола"
Космические войска США заключили контракты на разработку прототипов средств перехвата для системы ПРО "Золотой купол", передает агентство Блумберг. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T14:04:00+03:00
2025-11-25T14:04:00+03:00
2025-11-25T14:05:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
центр стратегических и международных исследований
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018422024_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_34a7c4aa798a2d3be795159ffe8b6c16.jpg
https://ria.ru/20251124/ssha-2057277510.html
https://ria.ru/20251031/burevestnik-2052121941.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018422024_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_0f9650fae67aef2e62b8806cfc06a7d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, центр стратегических и международных исследований
В мире, США, Дональд Трамп, Центр стратегических и международных исследований
Bloomberg: США заключили контракты на разработки для "Золотого купола"
Bloomberg: США заключили контракты на разработки для системы ПРО "Золотой купол"
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Космические войска США заключили контракты на разработку прототипов средств перехвата для системы ПРО "Золотой купол", передает агентство Блумберг
.
"Космические войска США
заключили несколько контрактов на небольшую сумму на разработку прототипов космических перехватчиков, стремясь добиться прогресса в области технологии, которая еще не доказала свою эффективность, но является важной частью системы противоракетной обороны "Золотой купол" президента Дональда Трампа
", - сообщается в публикации.
Отмечается, что контракты были заключены с неназванными компаниями на сумму девять миллионов долларов каждый, что, согласно информации, предоставленной Блумберг в Космических войсках США, ниже порога, сверх которого данные о подрядчике подлежат огласке.
В публикации приводятся заявления военного аналитика вашингтонского Центра стратегических и международных исследований
Тома Карако, который отметил, что космические перехватчики и сопряженное с ними оборудование являются лишь одним из элементов архитектуры ПРО, а потому США необходимо заключать новые контракты и предоставить больше сведений о концепции проекта.
В мае президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдётся стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод её в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое крупное тестирование "Золотого купола" планируется на конец 2028 года.