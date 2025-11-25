https://ria.ru/20251125/ssha-2057350327.html
В Кремле рассказали о работе США и Украины над мирным урегулированием
Между США и Украиной идет работа на основе проекта мирного плана президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.11.2025
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
дмитрий песков
санкции в отношении россии
сша
украина
россия
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Санкции в отношении России
Песков: между США и Украиной идет работа на основе мирного плана Трампа