Генпрокурор США оспорит решение суда по обвинениям против экс-главы ФБР

ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа собирается оспорить прекращение судом дела против бывшего главы ФБР Джеймса Коми, заявила генеральный прокурор США Пэм Бонди.
"Мы предпримем все доступные юридические меры, включая немедленную апелляцию, чтобы привлечь (генпрокурора штата Нью-Йорк) Летицию Джеймс и Джеймса Коми к ответственности за их противозаконные действия", - сказала Бонди журналистам.
Суд прекратил дело против Коми, который отвергал обвинения в даче ложных показаний. Судья согласилась с доводами защиты бывшего чиновника о процессуальных нарушениях, которые не позволяют полноценно рассматривать дело. Судья отвергла обвинительное заключение, подчеркнув, что прокурор, который обратился с делом против Коми в суд, был назначен с нарушениями. После их устранения бывшего главу ФБР могут привлечь вновь, суд не ограничил прокуратуру в повторном обращении.
Трамп ранее заявил, что бывшие руководители ЦРУ и ФБР Джон Бреннан и Джеймс Коми должны заплатить за опровергнутую теорию о "российском следе", американский лидер назвал чиновников "плохими и бесчестными". Уверенность в том, что Коми лгал конгрессу, высказывала официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами якобы сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования.
Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись "Не найдено".
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.