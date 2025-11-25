Департамент госэффективности США опроверг сообщения о прекращении работы

ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Департамент государственной эффективности США (DOGE) опроверг сообщение агентства Рейтер о том, что служба фактически прекратила свою работу.
Ранее Рейтер со ссылкой на директора управления кадровой службы США Скотта Купора и документы сообщил, что функционал DOGE был частично передан управлению и что департамент фактически прекратил свою работу за восемь месяцев до окончания его мандата.
"Как обычно, это фейковые новости от Рейтера... Только на прошлой неделе DOGE прекратило действие 78 неэффективных контрактов и сэкономило налогоплательщикам 335 миллионов долларов. Мы вернёмся через несколько дней с нашей регулярной пятничной сводкой", - написал департамент в соцсети X.
Ранее издание Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что DOGE утратил прямой контроль за рассмотрением заявок на выделение властями грантов. В то же время в Белом доме прокомментировали изменения словами о том, что персонал DOGE был встроен в ряды каждого федерального ведомства, и таким образом продолжит участвовать в рассмотрении и утверждении выделяемых грантов.
Кроме того, телеканал ABC со ссылкой на источники сообщал, что сотрудники ведомства, которое ранее возглавлял бизнесмен Илон Маск, опасаются политически мотивированных расследований, а также проблем с будущим трудоустройством на фоне ссоры Маска с президентом США Дональдом Трампом.
Созданный по решению Трампа DOGE под руководством Маска был призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
