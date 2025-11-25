Рейтинг@Mail.ru
Департамент госэффективности США опроверг сообщения о прекращении работы - РИА Новости, 25.11.2025
03:34 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/ssha-2057295805.html
Департамент госэффективности США опроверг сообщения о прекращении работы
Департамент госэффективности США опроверг сообщения о прекращении работы - РИА Новости, 25.11.2025
Департамент госэффективности США опроверг сообщения о прекращении работы
Департамент государственной эффективности США (DOGE) опроверг сообщение агентства Рейтер о том, что служба фактически прекратила свою работу. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T03:34:00+03:00
2025-11-25T03:34:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
илон маск
майк джонсон
в мире, сша, дональд трамп, илон маск, майк джонсон
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Майк Джонсон
Департамент госэффективности США опроверг сообщения о прекращении работы

Департамент госэффективности США опроверг информацию о прекращении работы

Флаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия
AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Департамент государственной эффективности США (DOGE) опроверг сообщение агентства Рейтер о том, что служба фактически прекратила свою работу.
Ранее Рейтер со ссылкой на директора управления кадровой службы США Скотта Купора и документы сообщил, что функционал DOGE был частично передан управлению и что департамент фактически прекратил свою работу за восемь месяцев до окончания его мандата.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
DOGE использует ИИ для сокращения федерального регулирования, пишет WP
26 июля, 21:05
"Как обычно, это фейковые новости от Рейтера... Только на прошлой неделе DOGE прекратило действие 78 неэффективных контрактов и сэкономило налогоплательщикам 335 миллионов долларов. Мы вернёмся через несколько дней с нашей регулярной пятничной сводкой", - написал департамент в соцсети X.
Ранее издание Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что DOGE утратил прямой контроль за рассмотрением заявок на выделение властями грантов. В то же время в Белом доме прокомментировали изменения словами о том, что персонал DOGE был встроен в ряды каждого федерального ведомства, и таким образом продолжит участвовать в рассмотрении и утверждении выделяемых грантов.
Кроме того, телеканал ABC со ссылкой на источники сообщал, что сотрудники ведомства, которое ранее возглавлял бизнесмен Илон Маск, опасаются политически мотивированных расследований, а также проблем с будущим трудоустройством на фоне ссоры Маска с президентом США Дональдом Трампом.
Созданный по решению Трампа DOGE под руководством Маска был призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Трампу надоели безрассудные действия DOGE, пишет WSJ
9 июля, 14:56
 
В миреСШАДональд ТрампИлон МаскМайк Джонсон
 
 
