В США требуют опубликовать документ с обоснованием ударов в Карибском море

ВАШИНГТОН, 25 ноя – РИА Новости. Сенаторы США попросили генпрокурора страны Пэм Бонди и главу Пентагона Пита Хегсета рассекретить юридическое обоснование недавних военных операций, предпринятых администрацией президента США Дональда Трампа в Карибском море.
Ранее газета Washington Post сообщила, что минюст США подготовил секретное заключение, согласно которому военнослужащие США, участвующие в ударах по катерам в Карибском море, не понесут правовой ответственности.
"Мы настоятельно просим о безотлагательном рассекречивании и публикации письменного заключения управления юридического советника министерства юстиции от 5 сентября 2025 года, касающегося внутренней и международной правовой основы недавних военных ударов по ряду судов вблизи Южной Америки и Карибского региона", – говорится в обращении тринадцати сенаторов.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.