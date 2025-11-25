Рейтинг@Mail.ru
В США требуют опубликовать документ с обоснованием ударов в Карибском море - РИА Новости, 25.11.2025
03:21 25.11.2025
В США требуют опубликовать документ с обоснованием ударов в Карибском море
В США требуют опубликовать документ с обоснованием ударов в Карибском море - РИА Новости, 25.11.2025
В США требуют опубликовать документ с обоснованием ударов в Карибском море
Сенаторы США попросили генпрокурора страны Пэм Бонди и главу Пентагона Пита Хегсета рассекретить юридическое обоснование недавних военных операций, предпринятых РИА Новости, 25.11.2025
В США требуют опубликовать документ с обоснованием ударов в Карибском море

Сенаторы США требуют раскрыть юридическое обоснование ударов в Карибском море

© AP Photo / Mark Schiefelbein Здание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 ноя – РИА Новости. Сенаторы США попросили генпрокурора страны Пэм Бонди и главу Пентагона Пита Хегсета рассекретить юридическое обоснование недавних военных операций, предпринятых администрацией президента США Дональда Трампа в Карибском море.
Ранее газета Washington Post сообщила, что минюст США подготовил секретное заключение, согласно которому военнослужащие США, участвующие в ударах по катерам в Карибском море, не понесут правовой ответственности.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Трамп собирается поговорить с Мадуро, сообщают СМИ
01:15
"Мы настоятельно просим о безотлагательном рассекречивании и публикации письменного заключения управления юридического советника министерства юстиции от 5 сентября 2025 года, касающегося внутренней и международной правовой основы недавних военных ударов по ряду судов вблизи Южной Америки и Карибского региона", – говорится в обращении тринадцати сенаторов.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Президент Бразилии Лула да Силва на саммите G20 в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Да Силва заявил, что его беспокоит военное присутствие США в Карибском море
23 ноября, 15:27
23 ноября, 15:27
 
