Эксперты объяснили, зачем США давят на мировых золотодобытчиков

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Давление на страны, добывающие золото, становится одним из трендов внешней политики США - это создает новые очаги геополитической напряженности, говорится в докладе "Росконгресса" "Охота на золото: деглобализация и битва за сырьевую базу как факторы роста", с которым ознакомилось РИА Новости.