01:59 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/ssha-2057289492.html
Эксперты объяснили, зачем США давят на мировых золотодобытчиков
Эксперты объяснили, зачем США давят на мировых золотодобытчиков
в мире
венесуэла
нигерия
китай
дональд трамп
николас мадуро
министерство обороны сша
Эксперты объяснили, зачем США давят на мировых золотодобытчиков

"Росконгресс": США давят на мировых золотодобытчиков, усиливая напряженность

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Давление на страны, добывающие золото, становится одним из трендов внешней политики США - это создает новые очаги геополитической напряженности, говорится в докладе "Росконгресса" "Охота на золото: деглобализация и битва за сырьевую базу как факторы роста", с которым ознакомилось РИА Новости.
Учитывая интерес президента США Дональда Трампа к золоту, давление на добывающие его страны "будет одним из трендов американской внешней политики", говорят аналитики. "Давление на золотодобывающие страны становится одним из трендов внешней политики США, создавая новые очаги геополитической напряженности", - сказано в документе.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Цены на золото сохранятся в $4000-4500 за унцию, говорится в докладе
01:44
Как поясняют авторы доклада, в рамках существующей финансовой системы золото - единственное, что может заменить доллар в качестве основного мирового резервного актива. Пока не выстроена система, способная прийти на смену долларовому формату, будет сохраняться повышенный интерес к драгоценным металлам и перераспределению их запасов. В том числе с этим может быть связано внимание крупных геополитических игроков к таким странам, как Венесуэла и Нигерия.
"Венесуэла - один из крупнейших центров нерафинированного золота в Западном полушарии, что помогает ей обходить санкции и делает ее важным денежным узлом в многополярной финансовой системе. В последнее время Вашингтон усилил давление на Каракас, добиваясь отставки президента Николаса Мадуро и рассматривая варианты возможной операции вплоть до боевых действий", - отмечают в "Росконгрессе".
Трамп также поручил Пентагону подготовиться к возможным военным действиям в Нигерии, обвинив ее в недостаточных мерах по пресечению насилия в отношении христиан, напоминают авторы доклада.
Эти решения встречают сопротивление со стороны Китая. Так, в ответ Пекин выступил против внешнего вмешательства во внутренние дела Венесуэлы под любым предлогом, обозначив свой интерес. Более двух десятилетий Китай развивает тесные экономические связи с государствами Латинской Америки, включая Венесуэлу, усиливая свое влияние в регионе.
В отношении Нигерии Китай предостерег Соединенные Штаты от использования религии или прав человека в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела африканской страны.
Доллары США - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Основатель Megaupload и Mega призвал распродавать доллары в пользу золота
22 ноября, 13:36
 
