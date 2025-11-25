Рейтинг@Mail.ru
Белый дом обвинил критиков плана США в желании продолжить конфликт
00:19 25.11.2025
Белый дом обвинил критиков плана США в желании продолжить конфликт
Белый дом обвинил критиков плана США в желании продолжить конфликт
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что те, кто критикует усилия США по украинскому урегулированию, хотят продолжения конфликта. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T00:19:00+03:00
2025-11-25T00:19:00+03:00
в мире, сша, каролин левитт
В мире, США, Каролин Левитт
Белый дом обвинил критиков плана США в желании продолжить конфликт

Белый дом: критики плана США по Украине хотят продолжения конфликта

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что те, кто критикует усилия США по украинскому урегулированию, хотят продолжения конфликта.
"Это (критика - ред.) исходит от людей, которые не имеют ни малейшего представления о том, о чём говорят, или от людей, продвигающих свою собственную повестку, или, возможно, от тех, кто не хочет, чтобы эта война закончилась, не знаю. Может быть, они на этом зарабатывают. Может быть, они каким-то образом получают от этого выгоду", - сказала Левитт журналистам.
Белый дом - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Белый дом заявил о всплеске дезинформации вокруг усилий США по Украине
