Белый дом обвинил критиков плана США в желании продолжить конфликт
Белый дом обвинил критиков плана США в желании продолжить конфликт
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что те, кто критикует усилия США по украинскому урегулированию, хотят продолжения конфликта. РИА Новости, 25.11.2025
