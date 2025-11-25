Рейтинг@Mail.ru
Белый дом заявил о всплеске дезинформации вокруг усилий США по Украине - РИА Новости, 25.11.2025
00:17 25.11.2025
Белый дом заявил о всплеске дезинформации вокруг усилий США по Украине
Белый дом заявил о всплеске дезинформации вокруг усилий США по Украине
Белый дом отмечает распространение дезинформации, слухов и ложных обвинений в связи с усилиями США по достижению мирного урегулирования конфликта на Украине,... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T00:17:00+03:00
2025-11-25T00:17:00+03:00
Белый дом заявил о всплеске дезинформации вокруг усилий США по Украине

Белый дом
Белый дом - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Белый дом. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 ноя – РИА Новости. Белый дом отмечает распространение дезинформации, слухов и ложных обвинений в связи с усилиями США по достижению мирного урегулирования конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь американской администрации Каролин Левитт.
"Идея о том, что Соединённые Штаты якобы не ведут равноправный диалог с обеими сторонами, - это абсолютная выдумка. Я вижу массу дезинформации, слухов и обвинений в адрес людей в этом здании - таких как госсекретарь (США Марко) Рубио, специальный посланник (Стив) Уиткофф и сам президент (Дональд Трамп) - будто они отдают предпочтение одной стороне конфликта", - сказала Левитт журналистам.
Она подчеркнула, что украинская сторона "очень вовлечена" в обсуждение и "имела прямой вклад в формулировки плана", а США остаются в постоянном контакте обеими сторонами.
Здание Белого дома - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Белом доме заявили, что США взаимодействует с обоими сторонами по Украине
00:16
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
