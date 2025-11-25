Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме заявили, что США взаимодействует с обоими сторонами по Украине - РИА Новости, 25.11.2025
00:16 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/ssha-2057281170.html
В Белом доме заявили, что США взаимодействует с обоими сторонами по Украине
В Белом доме заявили, что США взаимодействует с обоими сторонами по Украине - РИА Новости, 25.11.2025
В Белом доме заявили, что США взаимодействует с обоими сторонами по Украине
Любая мысль о том, что США не взаимодействуют с обеими сторонами в вопросе урегулирования на Украине, является полным и абсолютным заблуждением, сообщила... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T00:16:00+03:00
2025-11-25T00:16:00+03:00
в мире
сша
украина
каролин левитт
https://ria.ru/20251125/plan-2057280578.html
сша
украина
в мире, сша, украина, каролин левитт
В мире, США, Украина, Каролин Левитт
В Белом доме заявили, что США взаимодействует с обоими сторонами по Украине

Белый дом: США взаимодействуют с обеими сторонами по украинскому урегулированию

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Белого дома
Здание Белого дома - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Белого дома. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 ноя – РИА Новости. Любая мысль о том, что США не взаимодействуют с обеими сторонами в вопросе урегулирования на Украине, является полным и абсолютным заблуждением, сообщила представитель Белого дома Каролин Левитт.
"Мысль о том, что США не взаимодействуют с обеими сторонами в равной степени, чтобы положить конец этой войне, является полным и абсолютным заблуждением", – сказала Левитт журналистам.
В миреСШАУкраинаКаролин Левитт
 
 
