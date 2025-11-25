Белый дом отверг критику о предпочтении одной из сторон конфликта

ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Белый дом отверг критику о том, что Вашингтон предпочитает одну из сторон украинского конфликта в своих усилиях по урегулированию.

"Я бы указала любому критику на вчерашние слова украинцев, которые заявили, что очень позитивно относятся к этому плану. Они принимали активное участие. Они внесли непосредственный вклад в формулировки этого плана, и мы находимся с ними в прямом контакте и переписке", - заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт , отвечая на вопрос о критике разработанного США плана урегулирования.

Представитель Белого дома назвала далекой от реальности оценку о том, что Украине придется многое уступить для успеха договоренности, в отличие от России.