Белый дом отверг критику о предпочтении одной из сторон конфликта
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:07 25.11.2025 (обновлено: 00:48 25.11.2025)
Белый дом отверг критику о предпочтении одной из сторон конфликта
в мире, вашингтон (штат), сша, каролин левитт
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вашингтон (штат), США, Каролин Левитт
© Fotolia / kropic Здание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Fotolia / kropic
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Белый дом отверг критику о том, что Вашингтон предпочитает одну из сторон украинского конфликта в своих усилиях по урегулированию.
"Я бы указала любому критику на вчерашние слова украинцев, которые заявили, что очень позитивно относятся к этому плану. Они принимали активное участие. Они внесли непосредственный вклад в формулировки этого плана, и мы находимся с ними в прямом контакте и переписке", - заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, отвечая на вопрос о критике разработанного США плана урегулирования.
Представитель Белого дома назвала далекой от реальности оценку о том, что Украине придется многое уступить для успеха договоренности, в отличие от России.
"Любая мысль о том, что США не взаимодействуют одинаково с обеими сторонами, чтобы эта война закончилась, это полная ложь", - сказала Левитт.
