https://ria.ru/20251125/ssha-2057280699.html
Белый дом отверг критику о предпочтении одной из сторон конфликта
Белый дом отверг критику о предпочтении одной из сторон конфликта - РИА Новости, 25.11.2025
Белый дом отверг критику о предпочтении одной из сторон конфликта
Белый дом отверг критику о том, что Вашингтон предпочитает одну из сторон украинского конфликта в своих усилиях по урегулированию. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T00:07:00+03:00
2025-11-25T00:07:00+03:00
2025-11-25T00:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вашингтон (штат)
сша
каролин левитт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100579/80/1005798006_40:0:1960:1080_1920x0_80_0_0_70ebab97ba4bf4dae9cb9d2705897a89.jpg
https://ria.ru/20251120/ssha-2056447571.html
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100579/80/1005798006_280:0:1720:1080_1920x0_80_0_0_7666c7005716af82db9126d4d0ea8ce8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), сша, каролин левитт
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вашингтон (штат), США, Каролин Левитт
Белый дом отверг критику о предпочтении одной из сторон конфликта
Белый дом отверг критику о предпочтении одной из сторон конфликта на Украине
ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Белый дом отверг критику о том, что Вашингтон предпочитает одну из сторон украинского конфликта в своих усилиях по урегулированию.
"Я бы указала любому критику на вчерашние слова украинцев, которые заявили, что очень позитивно относятся к этому плану. Они принимали активное участие. Они внесли непосредственный вклад в формулировки этого плана, и мы находимся с ними в прямом контакте и переписке", - заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт
, отвечая на вопрос о критике разработанного США
плана урегулирования.
Представитель Белого дома назвала далекой от реальности оценку о том, что Украине придется многое уступить для успеха договоренности, в отличие от России.
"Любая мысль о том, что США не взаимодействуют одинаково с обеими сторонами, чтобы эта война закончилась, это полная ложь", - сказала Левитт.