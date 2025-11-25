Экс-глава ФБР Коми заявил о готовности к новым обвинениям против себя

ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Бывший глава ФБР Джеймс Коми, которому президент США Дональд Трамп грозил расплатой за опровергнутую теорию о "российском следе", назвал злоупотреблением прекращенное судом дело против него о даче ложных показаний конгрессу и признал, что ждет новых обвинений.

"Я думаю, Дональд Трамп, вероятно, снова придет за мной. И мой ответ будет тем же: я невиновен, я не боюсь, я верю в судебную систему", - заявил Коми в видеообращении в соцсетях.

По его словам, дело должно послать ясный сигнал о том, что президент не может использовать минюст для преследования политических врагов.

"Я благодарен суду за прекращение дела против меня, которое было преследованием на основе злоупотреблений и некомпетентности", - сказал он. Дело отражает "то, чем стал минюст при Трампе", заявил бывший директор ФБР, назвав уголовное преследование пародией.

Суд прекратил дело против Коми, который отвергал обвинения в даче ложных показаний. Судья согласилась с доводами защиты бывшего чиновника о процессуальных нарушениях, которые не позволяют полноценно рассматривать дело. Судья отвергла обвинительное заключение, подчеркнув, что прокурор, которые обратился с делом против Коми в суд, был назначен с нарушениями. После их устранения бывшего главу ФБР могут привлечь вновь, суд не ограничил прокуратуру в повторном обращении.

Трамп ранее заявил, что бывшие руководители ЦРУ и ФБР Джон Бреннан и Джеймс Коми должны заплатить за опровергнутую теорию о "российском следе", американский лидер назвал чиновников "плохими и бесчестными". Уверенность в том, что Коми лгал конгрессу, высказывала официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.

В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами якобы сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования.

Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись "Не найдено".