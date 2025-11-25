Рейтинг@Mail.ru
Десантники при помощи БПЛА уничтожили группу ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 25.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 25.11.2025
Десантники при помощи БПЛА уничтожили группу ВСУ в Запорожской области
Операторы ударных БПЛА самолетного типа "Молния-2" уничтожили группу ВСУ в Запорожской области, сообщили в МО РФ. РИА Новости, 25.11.2025
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 25 ноя - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА самолетного типа "Молния-2" уничтожили группу ВСУ в Запорожской области, сообщили в МО РФ.
Запорожской области операторы ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Молния-2" подразделений войск беспилотных систем группировки войск "Днепр" круглосуточно уничтожают технику, вооружение и личный состав ВСУ в тылу противника", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что десантники уничтожили здание с размещенными там военнослужащими ВСУ, а также нанесли удар по замаскированному пункту БПЛА противника.
"При выполнении этих боевых задач российские операторы БПЛА "Молния-2" самолетного типа уничтожили до 15 военнослужащих ВСУ, расположившихся в гражданских строениях частного сектора", - сообщили в МО РФ.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
ВС России уничтожили технику и пехоту ВСУ, окруженную под Купянском
Специальная военная операция на Украине Безопасность Запорожская область Россия Вооруженные силы Украины
 
 
