https://ria.ru/20251125/spetsoperatsiya-2057300385.html
Десантники при помощи БПЛА уничтожили группу ВСУ в Запорожской области
Десантники при помощи БПЛА уничтожили группу ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 25.11.2025
Десантники при помощи БПЛА уничтожили группу ВСУ в Запорожской области
Операторы ударных БПЛА самолетного типа "Молния-2" уничтожили группу ВСУ в Запорожской области, сообщили в МО РФ. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T05:02:00+03:00
2025-11-25T05:02:00+03:00
2025-11-25T05:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004099757_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5edf7c9dd91d43b794bd297f73ea47cd.jpg
https://ria.ru/20251125/spetsoperatsiya-2057300263.html
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004099757_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_7043b35f42c4f1e7647d2e2c5965e6a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Десантники при помощи БПЛА уничтожили группу ВСУ в Запорожской области
Десантники и операторы ударных БПЛА уничтожили группу ВСУ в Запорожской области