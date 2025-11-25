Десантники при помощи БПЛА уничтожили группу ВСУ в Запорожской области

ЛУГАНСК, 25 ноя - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА самолетного типа "Молния-2" уничтожили группу ВСУ в Запорожской области, сообщили в МО РФ.

Уточняется, что десантники уничтожили здание с размещенными там военнослужащими ВСУ, а также нанесли удар по замаскированному пункту БПЛА противника.