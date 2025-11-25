https://ria.ru/20251125/spetsoperatsiya-2057300263.html
ВС России уничтожили технику и пехоту ВСУ, окруженную под Купянском
ВС России уничтожили технику и пехоту ВСУ, окруженную под Купянском - РИА Новости, 25.11.2025
ВС России уничтожили технику и пехоту ВСУ, окруженную под Купянском
Бойцы группировки войск "Запад" уничтожили технику, ударные БПЛА и пехоту ВСУ, окруженные на левом берегу реки Оскол на Купянском направлении, сообщили в... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T05:01:00+03:00
2025-11-25T05:01:00+03:00
2025-11-25T05:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056769377_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_71e86b3677a64e472b13bbc1faf04c45.jpg
https://ria.ru/20251124/svo-2057276016.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056769377_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6db7d9429af56af9fc0bbba6b00a6029.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили технику и пехоту ВСУ, окруженную под Купянском
Бойцы "Запада" уничтожили технику и пехоту ВСУ, окруженную под Купянском
ЛУГАНСК, 25 ноя — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Запад" уничтожили технику, ударные БПЛА и пехоту ВСУ, окруженные на левом берегу реки Оскол на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.
«
"Артиллерийские расчеты и операторы FPV-дронов 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении боевых задач уничтожили боевую технику, ударные БПЛА и живую силу формирований ВСУ
, окруженных на левом берегу реки Оскол в зоне проведения СВО на Купянском направлении", — говорится в заявлении.
Координаты целей артиллеристы получили от операторов БПЛА.
"После получения данных артиллеристы быстро развертывают пушки и открывают огонь осколочно-фугасными снарядами повышенной дальности", — добавили в Минобороны.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 20 ноября доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Купянска в Харьковской области.
Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Он расположен на реке Оскол, разделяющей населенный пункт на две части. Его взятие позволяет российской армии продолжить наступление на запад.