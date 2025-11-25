Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили технику и пехоту ВСУ, окруженную под Купянском
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:01 25.11.2025
ВС России уничтожили технику и пехоту ВСУ, окруженную под Купянском
ВС России уничтожили технику и пехоту ВСУ, окруженную под Купянском - РИА Новости, 25.11.2025
ВС России уничтожили технику и пехоту ВСУ, окруженную под Купянском
Бойцы группировки войск "Запад" уничтожили технику, ударные БПЛА и пехоту ВСУ, окруженные на левом берегу реки Оскол на Купянском направлении, сообщили в... РИА Новости, 25.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
россия
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили технику и пехоту ВСУ, окруженную под Купянском

Бойцы "Запада" уничтожили технику и пехоту ВСУ, окруженную под Купянском

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
ЛУГАНСК, 25 ноя — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Запад" уничтожили технику, ударные БПЛА и пехоту ВСУ, окруженные на левом берегу реки Оскол на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.
«
"Артиллерийские расчеты и операторы FPV-дронов 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении боевых задач уничтожили боевую технику, ударные БПЛА и живую силу формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол в зоне проведения СВО на Купянском направлении", — говорится в заявлении.
Координаты целей артиллеристы получили от операторов БПЛА.
"После получения данных артиллеристы быстро развертывают пушки и открывают огонь осколочно-фугасными снарядами повышенной дальности", — добавили в Минобороны.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 20 ноября доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Купянска в Харьковской области.

Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Он расположен на реке Оскол, разделяющей населенный пункт на две части. Его взятие позволяет российской армии продолжить наступление на запад.

Специальная военная операция на Украине
 
 
