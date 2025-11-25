В СГ ощущается нехватка совместных программ, заявил депутат Госдумы

МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Председатель комиссии по бюджету, налогам и финансовому рынку Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, депутат Государственной Думы РФ Виктор Селиверстов заявил, что в Союзном государстве ощущается нехватка союзных программ и проектов.
Во вторник в Минске прошло совместное заседании комиссий Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по бюджету, налогам и финансовому рынку, по промышленности и торговле, по экономической политике, по энергетике и по транспорту. В том числе рассмотрен проект бюджета Союзного государства на 2026 год, который сверстан с профицитом в размере около 1,76 миллиарда российских рублей.
"Да, я этого и не скрываю", - сказал Селиверстов журналистам во вторник в Минске, отвечая на вопрос РИА Новости о том, означает ли запланированный на 2026 год профицит союзного бюджета нехватку союзных программ и союзных проектов.
Он подчеркнул, что хочется, чтобы государственные заказчики занимали более активную позицию занимали по формированию проектов. "Проектов практически нет. Мало их. Практически один проект, который в стадии завершения, это "Буйничское поле" (создание музея на территории мемориального комплекса "Буйничское поле" в Белоруссии – ред.)", - продолжил российский депутат.
В то же время он сообщил, что на совместном заседании ряда комиссий Парламентского собрания, которое прошло в Минске, были рассмотрены вопросы бюджетного планирования на ближайшую перспективу. Селиверстов отметил, что Постоянный комитет Союзного государства проинформировал о высокой степени готовности 11 проектов и программ. "Есть в большой степени готовности программы, мероприятия и проекты. Скорее всего, мы можем рассчитывать на то, что профицит бюджета, который на сегодня предварительно составляет 1,7 миллиарда российских рублей будет сведен к минимальной цифре", - сказал он.
Депутат пояснил, что союзные программы, проекты, мероприятия, которые вносятся на рассмотрение и на утверждение Совмином Союзного государства до 1 октября могут финансироваться из текущего бюджета. "Время есть для того, чтобы досогласовать у госзаказчиков программы… Деньги есть (в союзном бюджете – ред.). Но хотелось бы, чтобы уже к моменту утверждения бюджета, а это декабрь, цифра профицита сводилась к минимуму", - подчеркнул Селиверстов.
Он с сожалением констатировал, что не все госзаказчики, а ими могут выступать министерства и ведомства Белоруссии и России, академии наук двух государств, постоянный комитет Союзного государства, проявляют достаточную активность. Депутат привел пример проекта союзной программы по биомембранам, который согласуется уже в течение четырех лет. Он подчеркнул, что программа важная, она позволит создать препарат, который позволит избежать при приеме лекарств побочного воздействия на организм человека. Депутат добавил, что сегодня было доложено, что данная программа находится в высокой степени готовности, фактически на подписи у председателя Союзного Совмина, и выразил надежду на ее скорую реализацию.