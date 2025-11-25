В СГ ощущается нехватка совместных программ, заявил депутат Госдумы

МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Председатель комиссии по бюджету, налогам и финансовому рынку Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, депутат Государственной Думы РФ Виктор Селиверстов заявил, что в Союзном государстве ощущается нехватка союзных программ и проектов.

Во вторник в Минске прошло совместное заседании комиссий Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по бюджету, налогам и финансовому рынку, по промышленности и торговле, по экономической политике, по энергетике и по транспорту. В том числе рассмотрен проект бюджета Союзного государства на 2026 год, который сверстан с профицитом в размере около 1,76 миллиарда российских рублей.

"Да, я этого и не скрываю", - сказал Селиверстов журналистам во вторник в Минске, отвечая на вопрос РИА Новости о том, означает ли запланированный на 2026 год профицит союзного бюджета нехватку союзных программ и союзных проектов.

Он подчеркнул, что хочется, чтобы государственные заказчики занимали более активную позицию занимали по формированию проектов. "Проектов практически нет. Мало их. Практически один проект, который в стадии завершения, это "Буйничское поле" (создание музея на территории мемориального комплекса "Буйничское поле" в Белоруссии – ред.)", - продолжил российский депутат.

В то же время он сообщил, что на совместном заседании ряда комиссий Парламентского собрания, которое прошло в Минске, были рассмотрены вопросы бюджетного планирования на ближайшую перспективу. Селиверстов отметил, что Постоянный комитет Союзного государства проинформировал о высокой степени готовности 11 проектов и программ. "Есть в большой степени готовности программы, мероприятия и проекты. Скорее всего, мы можем рассчитывать на то, что профицит бюджета, который на сегодня предварительно составляет 1,7 миллиарда российских рублей будет сведен к минимальной цифре", - сказал он.

Депутат пояснил, что союзные программы, проекты, мероприятия, которые вносятся на рассмотрение и на утверждение Совмином Союзного государства до 1 октября могут финансироваться из текущего бюджета. "Время есть для того, чтобы досогласовать у госзаказчиков программы… Деньги есть (в союзном бюджете – ред.). Но хотелось бы, чтобы уже к моменту утверждения бюджета, а это декабрь, цифра профицита сводилась к минимуму", - подчеркнул Селиверстов.