В Совбезе рассказали об учете нежелательных для пребывания в России лиц
В Совбезе рассказали об учете нежелательных для пребывания в России лиц
Реестр нежелательных для пребывания в России лиц содержит информацию о более чем 775 тысячах человек, сообщил заместитель секретаря совета безопасности РФ... 25.11.2025
Более 775 тысяч человек включены в реестр нежелательных для пребывания в России
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Реестр нежелательных для пребывания в России лиц содержит информацию о более чем 775 тысячах человек, сообщил заместитель секретаря совета безопасности РФ Александр Гребенкин.
По его словам, с февраля введен новый правовой режим высылки, который применяется к находящемуся в России
иностранному гражданину, который не приобрёл или утратил основания для пребывания либо проживания на её территории.
«
"Учет таких иностранцев осуществляется путем внесения сведений о них, в том числе персональных данных, в реестр контролируемых лиц. В настоящее время в нем содержится информация о более 775 тысяч человек", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете".
Он уточнил, что для включенных в реестр иностранных граждан установлены законодательные ограничения на оказание некоторых госуслуг. Общедоступный реестр размещен на официальном сайте МВД России. С начала его функционирования реестр посмотрели уже около 53 миллионов раз.
Кроме того, за оказание услуг иностранному гражданину, включенному в реестр, предусмотрена административная ответственность. Гребенкин рассказал, что за девять месяцев 2025 года по этому основанию правоохранительные органы составили свыше 33,7 тысячи административных протоколов.
Он также напомнил, что с 1 января общий срок временного пребывания в России въехавших без виз иностранных граждан не может превышать 90 суток в году. Таким образом, время возможного нахождения на территории России безвизовых мигрантов сократилось в два раза, отметил замсекретаря Совбеза.