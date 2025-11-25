В Совбезе рассказали об учете нежелательных для пребывания в России лиц

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Реестр нежелательных для пребывания в России лиц содержит информацию о более чем 775 тысячах человек, сообщил заместитель секретаря совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

По его словам, с февраля введен новый правовой режим высылки, который применяется к находящемуся в России иностранному гражданину, который не приобрёл или утратил основания для пребывания либо проживания на её территории.

« "Учет таких иностранцев осуществляется путем внесения сведений о них, в том числе персональных данных, в реестр контролируемых лиц. В настоящее время в нем содержится информация о более 775 тысяч человек", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете".

Он уточнил, что для включенных в реестр иностранных граждан установлены законодательные ограничения на оказание некоторых госуслуг. Общедоступный реестр размещен на официальном сайте МВД России. С начала его функционирования реестр посмотрели уже около 53 миллионов раз.

Кроме того, за оказание услуг иностранному гражданину, включенному в реестр, предусмотрена административная ответственность. Гребенкин рассказал, что за девять месяцев 2025 года по этому основанию правоохранительные органы составили свыше 33,7 тысячи административных протоколов.