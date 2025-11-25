Рейтинг@Mail.ru
В Совбезе рассказали об учете нежелательных для пребывания в России лиц - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:41 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/sovbez-2057499142.html
В Совбезе рассказали об учете нежелательных для пребывания в России лиц
В Совбезе рассказали об учете нежелательных для пребывания в России лиц - РИА Новости, 25.11.2025
В Совбезе рассказали об учете нежелательных для пребывания в России лиц
Реестр нежелательных для пребывания в России лиц содержит информацию о более чем 775 тысячах человек, сообщил заместитель секретаря совета безопасности РФ... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T18:41:00+03:00
2025-11-25T18:41:00+03:00
россия
александр гребенкин
в мире
мигранты
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_da7dd8d51f69e76f5bd1f921476502f3.jpg
https://ria.ru/20250910/migranty-2040808868.html
https://ria.ru/20251124/mvd-2057231349.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_e8beace9e8c9f50ba8b5feb56cb8ad39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр гребенкин, в мире, мигранты, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Александр Гребенкин, В мире, Мигранты, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Совбезе рассказали об учете нежелательных для пребывания в России лиц

Более 775 тысяч человек включены в реестр нежелательных для пребывания в России

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Реестр нежелательных для пребывания в России лиц содержит информацию о более чем 775 тысячах человек, сообщил заместитель секретаря совета безопасности РФ Александр Гребенкин.
По его словам, с февраля введен новый правовой режим высылки, который применяется к находящемуся в России иностранному гражданину, который не приобрёл или утратил основания для пребывания либо проживания на её территории.
Сотрудница полиции проверяет документы - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Срок для урегулирования правового статуса иностранцев в России истек
10 сентября, 00:19
«

"Учет таких иностранцев осуществляется путем внесения сведений о них, в том числе персональных данных, в реестр контролируемых лиц. В настоящее время в нем содержится информация о более 775 тысяч человек", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете".

Он уточнил, что для включенных в реестр иностранных граждан установлены законодательные ограничения на оказание некоторых госуслуг. Общедоступный реестр размещен на официальном сайте МВД России. С начала его функционирования реестр посмотрели уже около 53 миллионов раз.
Кроме того, за оказание услуг иностранному гражданину, включенному в реестр, предусмотрена административная ответственность. Гребенкин рассказал, что за девять месяцев 2025 года по этому основанию правоохранительные органы составили свыше 33,7 тысячи административных протоколов.
Он также напомнил, что с 1 января общий срок временного пребывания в России въехавших без виз иностранных граждан не может превышать 90 суток в году. Таким образом, время возможного нахождения на территории России безвизовых мигрантов сократилось в два раза, отметил замсекретаря Совбеза.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
МВД ограничило въезд в Россию для более 160 тысяч иностранцев
24 ноября, 18:34
 
РоссияАлександр ГребенкинВ миреМигрантыМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала