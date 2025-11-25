В Совбезе рассказали о новых вызовах в миграционной сфере

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Появились новые вызовы и угрозы национальной безопасности России, связанные с попытками недружественных государств и международных радикальных организаций нанести ущерб интересам и безопасности РФ с использованием миграционного фактора, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

По его словам, эта деструктивная деятельность направлена главным образом на дестабилизацию внутриполитической ситуации в России, инспирирование напряженности в межгосударственных отношениях со странами исхода мигрантов.