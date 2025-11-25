Рейтинг@Mail.ru
В Совбезе рассказали о новых вызовах в миграционной сфере - РИА Новости, 25.11.2025
18:27 25.11.2025
В Совбезе рассказали о новых вызовах в миграционной сфере
В Совбезе рассказали о новых вызовах в миграционной сфере - РИА Новости, 25.11.2025
В Совбезе рассказали о новых вызовах в миграционной сфере
Появились новые вызовы и угрозы национальной безопасности России, связанные с попытками недружественных государств и международных радикальных организаций... РИА Новости, 25.11.2025
россия
александр гребенкин
владимир путин
россия
2025
россия, александр гребенкин, владимир путин
Россия, Александр Гребенкин, Владимир Путин
В Совбезе рассказали о новых вызовах в миграционной сфере

Гребенкин назвал новые вызовы и угрозы в миграционной сфере

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Появились новые вызовы и угрозы национальной безопасности России, связанные с попытками недружественных государств и международных радикальных организаций нанести ущерб интересам и безопасности РФ с использованием миграционного фактора, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.
Президент России Владимир Путин месяц назад утвердил новую концепцию государственной миграционной политики России на 2026-2030 годы.
"Обстановка в миграционной сфере за последние шесть лет претерпела существенные изменения. Прежде всего, появились новые вызовы и угрозы национальной безопасности, связанные с попытками недружественных государств и международных радикальных организаций нанесения ущерба интересам и безопасности нашей страны с использованием миграционного фактора", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете".
По его словам, эта деструктивная деятельность направлена главным образом на дестабилизацию внутриполитической ситуации в России, инспирирование напряженности в межгосударственных отношениях со странами исхода мигрантов.
ЛДПР предложила запретить продавать мигрантам пневматику и электрошокеры
23 ноября, 17:22
 
РоссияАлександр ГребенкинВладимир Путин
 
 
