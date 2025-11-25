Рейтинг@Mail.ru
Глава Новороссийска рассказал о строительстве соцобъектов в городе
11:05 25.11.2025
Глава Новороссийска рассказал о строительстве соцобъектов в городе
Глава Новороссийска рассказал о строительстве соцобъектов в городе
новороссийск
Глава Новороссийска рассказал о строительстве соцобъектов в городе

Глава муниципального образования город-герой Новороссийск Андрей Кравченко
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Набранный в 2024 году темп строительства школ, детских садов, спортобъектов и учреждений культуры в Новороссийске не сбавляют и в 2025 году, не менее важным направлением остается при этом работа по капитальному ремонту и модернизации существующих учреждений, сообщил глава города Андрей Кравченко.
В настоящее время в городе ведется строительство школ на 1500 и 1750 мест по улице Котанова, школы на 1100 мест по улице Красина и школы на 1550 мест на пересечении улиц Волгоградской и Малоземельской. Завершены реставрационные работы в детском саду №15 по улице Карла Маркса и открыт новый детский сад №81 на Мысхакском шоссе. Проведен ремонт бассейна в детском саду №50. В поселке Верхнебаканском в детском саду №4 выполнен ремонт пищевого блока. Завершено проектирование реконструкции детского сада по улице Чайковского.
"Рекордное количество объектов находится сейчас на различных стадиях проектирования. Наша общая задача – придерживаться установленных сроков и в проектировании, и в строительстве. Уже готова государственная экспертиза и мы вступаем в госпрограммы по 19 объектам. Речь идет о реконструкции школы, детского сада и спортивного объекта, капитальном ремонте 10 школ, строительстве детского сада на 280 мест и еще четырех спортивных объектов. Еще по 11 объектам ведется проектирование", - отметил Кравченко, его слова приводит пресс-служба администрации.
Произведен капитальный ремонт площадки спортивной школы "Победа" в Южном районе. Продолжается строительство малобюджетного спортивного комплекса в станице Натухаевской и строительство масштабного комплекса для пожарно-прикладного и спасательного видов спорта в селе Глебовское, а в селе Васильевка скоро появится новый футбольный стадион.
Порядка 200 миллионов рублей из муниципального бюджета выделено на модернизацию стадиона "Центральный". Уже завершены работы по замене системы освещения, установлены энергоэффективные лампы. Выполнен ремонт комплекса трибун и произведена замена пластиковых сидений на стадионе "Строитель". Продолжаются работы в спортивном комплексе для прыжков на батуте. Сформирован подходящий земельный участок для строительства спортивного комплекса на территории села Абрау-Дюрсо и уже началось проектирование будущего спортивного объекта.
Полным ходом идет обновление Молодежного центра благодаря реализации программы "Регион для молодых" и нацпроекта "Молодежь и дети".
Завершается ремонт фасада детской школы искусств имени Гергиевой. Начинаются работы по ремонту здания детской школы искусств в станице Раевской.
