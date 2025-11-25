Украинские власти намерены силой выселить приход УПЦ из храма, пишут СМИ

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Украинские власти намерены силой выселить приход канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из Михайловского храма в Переяславе Киевской области, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).

"В Переяславе ( Киевская область ) местные власти объявили о планах силового выселения прихода УПЦ из старинного Михайловского храма, который много лет является центром духовной жизни православных жителей города", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

По информации клириков и прихожан, руководство города намерено передать храм и территорию возрожденной обители в распоряжение Национального историко-этнографического заповедника "Переяслав". Речь идет о фактической экспроприации святыни, которую братия восстановила своими силами после десятилетий запустения в советский период.

"На сессии горсовета 20 ноября 2025 года депутаты приняли решение "устранить препятствия" для работы заповедника, фактически поручив госструктурам выселить религиозную общину УПЦ. Речь идет о привлечении министерства юстиции и полиции для "освобождения объекта от священнослужителей УПЦ". Власти заявляют, что храм де-юре принадлежит государству и находится на балансе заповедника. При этом игнорируется тот факт, что община УПЦ не только восстановила храм после разрухи, но и долгие годы содержала его без помощи государства," - добавили в СПЖ.

Там уточняют, что противостояние вокруг храма длится не менее двух лет. Еще летом 2023 года группа активистов, не имеющих отношения к религиозной жизни города, провела голосование за "переход" всех храмов Переяслава в ПЦУ одним списком. Однако захват Михайловского монастыря тогда провалился – прихожане сохранили общину. После этого местная власть инициировала процесс расторжения договора аренды. Антицерковные силы смогли добиться формального решения суда о "выселении", но реально община продолжала жить и молиться в своей святыне, собирая сотни верующих.

По данным СПЖ, Михайловский монастырь – одна из древнейших святынь края. После распада СССР он был передан верующим почти полностью разрушенным. Братия восстановила храм, облагородила территорию и создала полноценную обитель, вокруг которой вырос крепкий приход.

На Украине в сентябре 2024 года вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ. Его поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, не обратив внимания на то, что УПЦ была одной из его основателей. Киевский режим дал УПЦ девять месяцев на то, чтобы "разорвать связи с РПЦ ", несмотря на то, что еще в мае 2022 года она объявила о полной независимости от Московского патриархата на фоне беспрецедентных гонений со стороны властей и раскольников.