Украинские власти намерены силой выселить приход УПЦ из храма, пишут СМИ

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Украинские власти намерены силой выселить приход канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из Михайловского храма в Переяславе Киевской области, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
"В Переяславе (Киевская область) местные власти объявили о планах силового выселения прихода УПЦ из старинного Михайловского храма, который много лет является центром духовной жизни православных жителей города", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.
По информации клириков и прихожан, руководство города намерено передать храм и территорию возрожденной обители в распоряжение Национального историко-этнографического заповедника "Переяслав". Речь идет о фактической экспроприации святыни, которую братия восстановила своими силами после десятилетий запустения в советский период.
"На сессии горсовета 20 ноября 2025 года депутаты приняли решение "устранить препятствия" для работы заповедника, фактически поручив госструктурам выселить религиозную общину УПЦ. Речь идет о привлечении министерства юстиции и полиции для "освобождения объекта от священнослужителей УПЦ". Власти заявляют, что храм де-юре принадлежит государству и находится на балансе заповедника. При этом игнорируется тот факт, что община УПЦ не только восстановила храм после разрухи, но и долгие годы содержала его без помощи государства," - добавили в СПЖ.
Там уточняют, что противостояние вокруг храма длится не менее двух лет. Еще летом 2023 года группа активистов, не имеющих отношения к религиозной жизни города, провела голосование за "переход" всех храмов Переяслава в ПЦУ одним списком. Однако захват Михайловского монастыря тогда провалился – прихожане сохранили общину. После этого местная власть инициировала процесс расторжения договора аренды. Антицерковные силы смогли добиться формального решения суда о "выселении", но реально община продолжала жить и молиться в своей святыне, собирая сотни верующих.
По данным СПЖ, Михайловский монастырь – одна из древнейших святынь края. После распада СССР он был передан верующим почти полностью разрушенным. Братия восстановила храм, облагородила территорию и создала полноценную обитель, вокруг которой вырос крепкий приход.
На Украине в сентябре 2024 года вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ. Его поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, не обратив внимания на то, что УПЦ была одной из его основателей. Киевский режим дал УПЦ девять месяцев на то, чтобы "разорвать связи с РПЦ", несмотря на то, что еще в мае 2022 года она объявила о полной независимости от Московского патриархата на фоне беспрецедентных гонений со стороны властей и раскольников.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую, где сохраняется апостольское преемство, действительность священства и церковных таинств, православную церковь на Украине. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и прихожане.
