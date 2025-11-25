Рейтинг@Mail.ru
Украинские власти намерены силой выселить приход УПЦ из храма, пишут СМИ - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:36 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/smi-2057361409.html
Украинские власти намерены силой выселить приход УПЦ из храма, пишут СМИ
Украинские власти намерены силой выселить приход УПЦ из храма, пишут СМИ - РИА Новости, 25.11.2025
Украинские власти намерены силой выселить приход УПЦ из храма, пишут СМИ
Украинские власти намерены силой выселить приход канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из Михайловского храма в Переяславе Киевской области,... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T11:36:00+03:00
2025-11-25T11:36:00+03:00
украина
киевская область
ссср
владимир зеленский
верховная рада украины
русская православная церковь
московский патриархат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg
https://ria.ru/20251121/kiev-2056476425.html
https://ria.ru/20251120/mid-2056242887.html
https://ria.ru/20251118/ssha-2055770826.html
украина
киевская область
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_1148:830:2772:2048_1920x0_80_0_0_f08f4e033bd30591871c09c0301ee077.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киевская область, ссср, владимир зеленский, верховная рада украины, русская православная церковь, московский патриархат
Украина, Киевская область, СССР, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Русская православная церковь, Московский Патриархат
Украинские власти намерены силой выселить приход УПЦ из храма, пишут СМИ

Украинские власти хотят выселить приход УПЦ из Михайловского храма в Переяславе

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Украинские власти намерены силой выселить приход канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из Михайловского храма в Переяславе Киевской области, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
"В Переяславе (Киевская область) местные власти объявили о планах силового выселения прихода УПЦ из старинного Михайловского храма, который много лет является центром духовной жизни православных жителей города", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.
Украинские полицейские на территории Киево-Печерской Лавры в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В УПЦ осудили выставленное в Киево-Печерской лавре граффити Бэнкси
21 ноября, 03:03
По информации клириков и прихожан, руководство города намерено передать храм и территорию возрожденной обители в распоряжение Национального историко-этнографического заповедника "Переяслав". Речь идет о фактической экспроприации святыни, которую братия восстановила своими силами после десятилетий запустения в советский период.
"На сессии горсовета 20 ноября 2025 года депутаты приняли решение "устранить препятствия" для работы заповедника, фактически поручив госструктурам выселить религиозную общину УПЦ. Речь идет о привлечении министерства юстиции и полиции для "освобождения объекта от священнослужителей УПЦ". Власти заявляют, что храм де-юре принадлежит государству и находится на балансе заповедника. При этом игнорируется тот факт, что община УПЦ не только восстановила храм после разрухи, но и долгие годы содержала его без помощи государства," - добавили в СПЖ.
Там уточняют, что противостояние вокруг храма длится не менее двух лет. Еще летом 2023 года группа активистов, не имеющих отношения к религиозной жизни города, провела голосование за "переход" всех храмов Переяслава в ПЦУ одним списком. Однако захват Михайловского монастыря тогда провалился – прихожане сохранили общину. После этого местная власть инициировала процесс расторжения договора аренды. Антицерковные силы смогли добиться формального решения суда о "выселении", но реально община продолжала жить и молиться в своей святыне, собирая сотни верующих.
По данным СПЖ, Михайловский монастырь – одна из древнейших святынь края. После распада СССР он был передан верующим почти полностью разрушенным. Братия восстановила храм, облагородила территорию и создала полноценную обитель, вокруг которой вырос крепкий приход.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Москва отметила международную реакцию на гонения на УПЦ, заявил Захарова
20 ноября, 11:32
На Украине в сентябре 2024 года вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ. Его поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, не обратив внимания на то, что УПЦ была одной из его основателей. Киевский режим дал УПЦ девять месяцев на то, чтобы "разорвать связи с РПЦ", несмотря на то, что еще в мае 2022 года она объявила о полной независимости от Московского патриархата на фоне беспрецедентных гонений со стороны властей и раскольников.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую, где сохраняется апостольское преемство, действительность священства и церковных таинств, православную церковь на Украине. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и прихожане.
Владимирский храм канонической УПЦ в Бродах - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В США обратили внимание на гонения на УПЦ, заявил эксперт
18 ноября, 16:12
 
УкраинаКиевская областьСССРВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныРусская православная церковьМосковский Патриархат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала