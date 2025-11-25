Филолог рассказала, сколько слов содержит русский язык

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Русский язык насчитывает минимум 200 тысяч слов, у них у всех зафиксировано написание и значение, сообщила РИА Новости главный редактор портала "Грамота.ру" кандидат филологических наук Ксения Киселева.

"Можно заглянуть в академический орфографический ресурс "Академос", который показывает, как слова пишутся. В нем сейчас больше 200 тысяч единиц русского языка – слов, первых частей слов (кибер-, радио-, мини-), собственных имен. Это те слова, у которых зафиксировано написание", - сказала Киселева.

Она отметила, что точное число слов подсчитать невозможно, потому что в русском языке практически из любого слова можно при желании создать новое слово: из "тарифа" получится "тарифище", из "лавировать" – "вылавировать".

"В новом "Большом академическом словаре русского языка" 150 тысяч слов. Это те слова, у которых описано значение. Там есть, например, "дом", "домик", "домичек", "домишко", "домище". Но вот, к примеру, глагола с тремя приставками "допереоформить" нет; "стартап" есть, а производное от него "стартапер" еще в толковый словарь не попало; "выгорание" и "токсичный" получили на наших глазах новые значения, которых тоже нет в этом словаре", - добавила филолог.