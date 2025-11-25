https://ria.ru/20251125/slova-2057312412.html
Филолог рассказала, сколько слов содержит русский язык
Филолог рассказала, сколько слов содержит русский язык
Русский язык насчитывает минимум 200 тысяч слов, у них у всех зафиксировано написание и значение, сообщила РИА Новости главный редактор портала "Грамота.ру"... РИА Новости, 25.11.2025
Филолог рассказала, сколько слов содержит русский язык
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Русский язык насчитывает минимум 200 тысяч слов, у них у всех зафиксировано написание и значение, сообщила РИА Новости главный редактор портала "Грамота.ру" кандидат филологических наук Ксения Киселева.
"Можно заглянуть в академический орфографический ресурс "Академос", который показывает, как слова пишутся. В нем сейчас больше 200 тысяч единиц русского языка – слов, первых частей слов (кибер-, радио-, мини-), собственных имен. Это те слова, у которых зафиксировано написание", - сказала Киселева.
Она отметила, что точное число слов подсчитать невозможно, потому что в русском языке практически из любого слова можно при желании создать новое слово: из "тарифа" получится "тарифище", из "лавировать" – "вылавировать".
"В новом "Большом академическом словаре русского языка" 150 тысяч слов. Это те слова, у которых описано значение. Там есть, например, "дом", "домик", "домичек", "домишко", "домище". Но вот, к примеру, глагола с тремя приставками "допереоформить" нет; "стартап" есть, а производное от него "стартапер" еще в толковый словарь не попало; "выгорание" и "токсичный" получили на наших глазах новые значения, которых тоже нет в этом словаре", - добавила филолог.
По словам Киселевой, иностранцу, чтобы понимать в целом русскую речь и выражать свои мысли в обычной жизни, достаточно уровня B1, то есть нужно знать примерно 2-3 тысячи слов и уметь составлять из них понятные предложения.