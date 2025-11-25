Рейтинг@Mail.ru
16:31 25.11.2025 (обновлено: 16:34 25.11.2025)
Двоих подростков, устроивших поджог в Перми, обвинили в теракте
Двоих подростков, устроивших поджог в Перми, обвинили в теракте
Двое 17-летних подростков, за вознаграждение поджегшие трансформаторную подстанцию в Перми, обвиняются в теракте, они арестованы, сообщает СК РФ. РИА Новости, 25.11.2025
происшествия, россия, пермь, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пермь, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Двоих подростков, устроивших поджог в Перми, обвинили в теракте

Поджегших трансформаторную подстанцию в Перми подростков обвиняют в теракте

Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Двое 17-летних подростков, за вознаграждение поджегшие трансформаторную подстанцию в Перми, обвиняются в теракте, они арестованы, сообщает СК РФ.
"Следственными органами СК России по Пермскому краю предъявлено обвинение двум 17-летним подросткам в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору)... Обвиняемые были задержаны сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю на месте совершения преступления. В настоящее время судом обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Следствием установлено, что ранее в одном из мессенджеров с несовершеннолетними связался неизвестный, который предложил совершить противоправное деяние за денежное вознаграждение. Так, выполняя данное задание ночью 22 ноября юноши, используя горючую жидкость, подожгли оборудование трансформаторной подстанции, расположенной в Индустриальном районе Перми.
Арест подростков, которые в июле подожгли объект транспортной инфраструктуры в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Подростков, совершивших поджог на ж/д в Краснодаре, арестовали
8 августа, 10:11
 
ПроисшествияРоссияПермьПермский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
