Двоих подростков, устроивших поджог в Перми, обвинили в теракте

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Двое 17-летних подростков, за вознаграждение поджегшие трансформаторную подстанцию в Перми, обвиняются в теракте, они арестованы, сообщает СК РФ.
"Следственными органами СК России по Пермскому краю предъявлено обвинение двум 17-летним подросткам в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору)... Обвиняемые были задержаны сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю на месте совершения преступления. В настоящее время судом обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Следствием установлено, что ранее в одном из мессенджеров с несовершеннолетними связался неизвестный, который предложил совершить противоправное деяние за денежное вознаграждение. Так, выполняя данное задание ночью 22 ноября юноши, используя горючую жидкость, подожгли оборудование трансформаторной подстанции, расположенной в Индустриальном районе Перми.
Подростков, совершивших поджог на ж/д в Краснодаре, арестовали
8 августа, 10:11