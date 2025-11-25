Рейтинг@Mail.ru
Появились кадры задержания подростка, готовившего теракт в храме

25.11.2025
09:56 25.11.2025
Появились кадры задержания подростка, готовившего теракт в храме
Появились кадры задержания подростка, готовившего теракт в храме
СК РФ показал кадры задержания подростка, который планировал совершить теракт в храме в Калининградской области, у него были с собой две бутылки, два сотовых...
2025
Задержание подростка, который планировал теракт в храме в Калининградской области
Подросток планировал теракт в православном храме в Калининградской области по указке спецслужб Украины, его арестовали. Семнадцатилетний парень провел разведку, купил необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства.
Появились кадры задержания подростка, готовившего теракт в храме

СК показал кадры задержания готовившего теракт в храме подростка

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. СК РФ показал кадры задержания подростка, который планировал совершить теракт в храме в Калининградской области, у него были с собой две бутылки, два сотовых телефона, зажигалка и упаковка кошачьего корма.
На кадрах, которые распространила пресс-служба СК РФ, юноша с ярким зеленым пакетом передвигается по городу, предположительно, в сторону храма. Задерживают молодого человека уже в темное время суток.
На вопрос о том, что он здесь делает, подросток отвечает, что "хотел поджечь".
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что в Калининградской области задержан завербованный боевиками, координируемыми спецслужбами Украины, 17-летний подросток, который намеревался совершить теракт в одном из храмов.
Полиция - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Ленинградской области задержали завербованного диверсанта-наркомана
Заголовок открываемого материала