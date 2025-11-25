https://ria.ru/20251125/sk-2057329093.html
Появились кадры задержания подростка, готовившего теракт в храме
Появились кадры задержания подростка, готовившего теракт в храме
Появились кадры задержания подростка, готовившего теракт в храме
СК РФ показал кадры задержания подростка, который планировал совершить теракт в храме в Калининградской области, у него были с собой две бутылки, два сотовых... РИА Новости, 25.11.2025
Задержание подростка, который планировал теракт в храме в Калининградской области
Подросток планировал теракт в православном храме в Калининградской области по указке спецслужб Украины, его арестовали.
Семнадцатилетний парень провел разведку, купил необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства.
Появились кадры задержания подростка, готовившего теракт в храме
СК показал кадры задержания готовившего теракт в храме подростка