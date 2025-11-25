Симоньян рассказала, как ее дети пережили атаку БПЛА на Кубань

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, как дети пережили атаку украинских дронов на Кубань.
"Всю ночь шарашили беспилотниками мой родной Краснодарский край. Дети — пятеро — до сих пор в коридоре под лестницей вповалку спят, а бессонные кошки бродят по ним, как по коврам", — написала она в Telegram-канале.
Обращаясь к Украине, главред процитировала стихотворение Владимира Маяковского "Письмо Татьяне Яковлевой", изменив одну из строк: "Ничего, Хохляндия. Оставайся и зимуй. И это оскорбление на общий счет нанижем. Я все равно тебя когда-нибудь возьму — одну или вдвоем с Парижем".
"И скоро ведь уже, с Божьей помощью. Если кому из земляков нужна помощь после налета — крышу починить или еще что, пишите в комменты, мы с Тиграном поможем", — заключила она.
Минувшей ночью Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак ВСУ. Пострадали шесть человек, не менее 20 домов получили повреждения.
