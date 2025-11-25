Рейтинг@Mail.ru
Симоньян рассказала, как ее дети пережили атаку БПЛА на Кубань - РИА Новости, 25.11.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 25.11.2025 (обновлено: 10:53 25.11.2025)
Симоньян рассказала, как ее дети пережили атаку БПЛА на Кубань
Симоньян рассказала, как ее дети пережили атаку БПЛА на Кубань - РИА Новости, 25.11.2025
Симоньян рассказала, как ее дети пережили атаку БПЛА на Кубань
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, как дети пережили атаку украинских дронов на Кубань. РИА Новости, 25.11.2025
специальная военная операция на украине
краснодарский край
украина
маргарита симоньян
вооруженные силы украины
краснодарский край, украина, маргарита симоньян, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Украина, Маргарита Симоньян, Вооруженные силы Украины
Симоньян рассказала, как ее дети пережили атаку БПЛА на Кубань

Симоньян сообщила, что из-за атаки ВСУ ее дети вынуждены спать под лестницей

© РИА Новости / RTМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / RT
Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, как дети пережили атаку украинских дронов на Кубань.
"Всю ночь шарашили беспилотниками мой родной Краснодарский край. Дети — пятеро — до сих пор в коридоре под лестницей вповалку спят, а бессонные кошки бродят по ним, как по коврам", — написала она в Telegram-канале.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Симоньян пожелала выздоровления мальчику, пострадавшему в Красногорске
12 ноября, 20:47
Обращаясь к Украине, главред процитировала стихотворение Владимира Маяковского "Письмо Татьяне Яковлевой", изменив одну из строк: "Ничего, Хохляндия. Оставайся и зимуй. И это оскорбление на общий счет нанижем. Я все равно тебя когда-нибудь возьму — одну или вдвоем с Парижем".
"И скоро ведь уже, с Божьей помощью. Если кому из земляков нужна помощь после налета — крышу починить или еще что, пишите в комменты, мы с Тиграном поможем", — заключила она.
Минувшей ночью Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак ВСУ. Пострадали шесть человек, не менее 20 домов получили повреждения.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Симоньян поблагодарила силовиков, которые предотвратили ее убийство
20 октября, 13:53
 
