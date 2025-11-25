Рейтинг@Mail.ru
Антиутопия Симоньян остается среди лидеров продаж "Московского дома книги"
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:18 25.11.2025 (обновлено: 17:46 25.11.2025)
Антиутопия Симоньян остается среди лидеров продаж "Московского дома книги"
Антиутопия Симоньян остается среди лидеров продаж "Московского дома книги" - РИА Новости, 25.11.2025
Антиутопия Симоньян остается среди лидеров продаж "Московского дома книги"
Книга главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "В начале было Слово - в конце будет Цифра" вторую неделю РИА Новости, 25.11.2025
москва, маргарита симоньян, московский дом книги
Культура, Москва, Маргарита Симоньян, Московский Дом книги
Антиутопия Симоньян остается среди лидеров продаж "Московского дома книги"

Антиутопия Симоньян вторую неделю держится в топе продаж Московского дома книги

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Книга главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "В начале было Слово - в конце будет Цифра" вторую неделю подряд остается в топе продаж "Московского дома книги", следует из рейтинга книжного магазина, опубликованного в его Telegram-канале.
"Топ-10 лидеров продаж: 1) Д. Рубина "Дизайнер Жорка. Кн.2. Серебряный рудник", 2) А. Воробьёв "Письмо в прошлое", 3) М. Симоньян "В начале было Слово - в конце будет Цифра", 4) Е. Гришковец "Когда я боюсь", 5) В. Пелевин "A Sinistra", - говорится в сообщении.
Маргарита Симоньян о трудностях в процессе написания новой книги В начале было Слово — в конце будет Цифра - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Симоньян рассказала о трудностях при написании книги
10 августа, 10:58
Симоньян в своем Telegram-канале отметила, что в студенческие годы она бы не поверила, если бы сказали, что в будущем она напишет книгу, которая по продажам обойдет Пелевина.
"Вот это реально из рубрики "мог ли я босоногим мальчишкой". Если бы в студенчестве, когда самые модные ходили с "Жизнью насекомых" в правой руке и "Чапаевым и Пустотой" в левой, кто-нибудь сказал мне, что я А) напишу книгу; Б) кто-то будет ее читать; В) по продажам она обойдет Пелевина, то я бы, наверное, тут же умерла от разрыва ЧСВ (чувства собственного величия - ред.). И книгу тогда не написала бы. Вот это было бы обидно", - написала Симоньян.
Она также выразила благодарность всем читателям и напомнила, что приобрести антиутопию можно на сайте "Читай город", а в случае отсутствия финансовой возможности предложила прислать подписчикам произведение лично.
Новый роман Симоньян вышел 31 июля. В этот же день в пяти крупных книжных магазинах сети "Читай-город" в Москве все отгруженные книги раскупили за десять минут. Как ранее отмечали в АСТ, этот роман о том, что произойдет с человечеством через 60 лет и каким будет конец света, он написан в полном соответствии с Библейскими пророчествами.
Симоньян ранее уточняла, что все гонорары от продаж ее книг направляются на помощь людям.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Книги Симоньян отправили в библиотеки за границу
17 ноября, 16:50
 
КультураМоскваМаргарита СимоньянМосковский Дом книги
 
 
