Антиутопия Симоньян остается среди лидеров продаж "Московского дома книги"

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Книга главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "В начале было Слово - в конце будет Цифра" вторую неделю подряд остается в топе продаж "Московского дома книги", следует из рейтинга книжного магазина, опубликованного в его Книга главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "В начале было Слово - в конце будет Цифра" вторую неделю подряд остается в топе продаж "Московского дома книги", следует из рейтинга книжного магазина, опубликованного в его Telegram-канале

"Топ-10 лидеров продаж: 1) Д. Рубина "Дизайнер Жорка. Кн.2. Серебряный рудник", 2) А. Воробьёв "Письмо в прошлое", 3) М. Симоньян "В начале было Слово - в конце будет Цифра", 4) Е. Гришковец "Когда я боюсь", 5) В. Пелевин "A Sinistra", - говорится в сообщении.

Симоньян в своем Telegram-канале отметила, что в студенческие годы она бы не поверила, если бы сказали, что в будущем она напишет книгу, которая по продажам обойдет Пелевина.

"Вот это реально из рубрики "мог ли я босоногим мальчишкой". Если бы в студенчестве, когда самые модные ходили с "Жизнью насекомых" в правой руке и "Чапаевым и Пустотой" в левой, кто-нибудь сказал мне, что я А) напишу книгу; Б) кто-то будет ее читать; В) по продажам она обойдет Пелевина, то я бы, наверное, тут же умерла от разрыва ЧСВ (чувства собственного величия - ред.). И книгу тогда не написала бы. Вот это было бы обидно", - написала Симоньян.

Она также выразила благодарность всем читателям и напомнила, что приобрести антиутопию можно на сайте "Читай город", а в случае отсутствия финансовой возможности предложила прислать подписчикам произведение лично.

Новый роман Симоньян вышел 31 июля. В этот же день в пяти крупных книжных магазинах сети "Читай-город" в Москве все отгруженные книги раскупили за десять минут. Как ранее отмечали в АСТ, этот роман о том, что произойдет с человечеством через 60 лет и каким будет конец света, он написан в полном соответствии с Библейскими пророчествами.