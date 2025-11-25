https://ria.ru/20251125/simferopol-2057441921.html
В Крыму ликвидировали узел связи украинских мошенников
В Крыму ликвидировали узел связи украинских мошенников
В Крыму ликвидировали узел связи украинских мошенников
25.11.2025
В Крыму ликвидировали узел связи украинских мошенников
В Симферополе ликвидировали узел связи украинских мошенников
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Узел связи украинских мошенников ликвидирован в Симферополе, задержан житель Самарской области, сообщило крымское управление ФСБ РФ.
"Задержан гражданин, прибывший в Крым
из Самарской области
. По заданию украинских кураторов 33-летний мужчина арендовал в Симферополе
квартиру для размещения SIM-боксов, используемых для осуществления мошеннических звонков на абонентские номера граждан России", - говорится в сообщении.
В задачи мужчины, по информации силовиков, входило обеспечение бесперебойного функционирования оборудования, покупка SIM-карт и их ежедневная замена, получение телекоммуникационного оборудования в пунктах выдачи. Узел связи использовался украинскими колл-центрами. Устройства позволяли звонить из-за рубежа с использованием российских номеров, чтобы обманным путем похищать деньги крымчан.
Силовиками при обыске изъяты два 32-портовых SIM-бокса, два ноутбука, четыре мобильных телефона и более 700 SIM-карт различных операторов связи.
"Незаконная деятельность оплачивалась украинскими кураторами в размере 35 тысяч рублей в неделю. В результате действий участников организованной группы не менее чем двум гражданам России
причинен крупный ущерб. Устанавливаются и другие пострадавшие лица, а также проводятся мероприятия по выявлению соучастников противоправной деятельности, в том числе находящихся в других регионах", - говорится в сообщении.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.