В Крыму ликвидировали узел связи украинских мошенников

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Узел связи украинских мошенников ликвидирован в Симферополе, задержан житель Самарской области, сообщило крымское управление ФСБ РФ.

"Задержан гражданин, прибывший в Крым из Самарской области . По заданию украинских кураторов 33-летний мужчина арендовал в Симферополе квартиру для размещения SIM-боксов, используемых для осуществления мошеннических звонков на абонентские номера граждан России", - говорится в сообщении.

В задачи мужчины, по информации силовиков, входило обеспечение бесперебойного функционирования оборудования, покупка SIM-карт и их ежедневная замена, получение телекоммуникационного оборудования в пунктах выдачи. Узел связи использовался украинскими колл-центрами. Устройства позволяли звонить из-за рубежа с использованием российских номеров, чтобы обманным путем похищать деньги крымчан.

Силовиками при обыске изъяты два 32-портовых SIM-бокса, два ноутбука, четыре мобильных телефона и более 700 SIM-карт различных операторов связи.

"Незаконная деятельность оплачивалась украинскими кураторами в размере 35 тысяч рублей в неделю. В результате действий участников организованной группы не менее чем двум гражданам России причинен крупный ущерб. Устанавливаются и другие пострадавшие лица, а также проводятся мероприятия по выявлению соучастников противоправной деятельности, в том числе находящихся в других регионах", - говорится в сообщении.