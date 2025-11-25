Рейтинг@Mail.ru
Тема трансграничных расчетов в БРИКС идет вязко, заявил Силуанов - РИА Новости, 25.11.2025
12:22 25.11.2025
Тема трансграничных расчетов в БРИКС идет вязко, заявил Силуанов
Тема трансграничных расчетов в БРИКС идет вязко, заявил Силуанов
Тема трансграничных расчетов в БРИКС идет вязко, заявил Силуанов

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Тема создания системы трансграничных расчетов в БРИКС идет "достаточно вязко", потому что многих устраивает расчет в долларах, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"У нас одна из тем стоит - создание системы трансграничных расчетов в организации БРИКС. Идет эта тема достаточно вязко, потому что не все готовы в нее включаться, многих устраивают расчеты в долларах", - сказал он на X Международном форуме Финансового университета.
"Все решили выйти": Трамп набросился на БРИКС
