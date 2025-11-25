https://ria.ru/20251125/shtraf-2057335813.html
Жителя Ингушетии оштрафовали за несогласованный турнир по единоборствам
НАЛЬЧИК, 25 ноя – РИА Новости. Магасский районный суд в Ингушетии оштрафовал на 10 тысяч рублей местного жителя за организацию несогласованного турнира по смешанным единоборствам, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.
"Судом установлено, что 26 октября 2025 года Мурад Измайлов без подачи в установленном порядке уведомления о планируемом спортивно-массовом мероприятии организовал и провел в здании ГБУ "Спортивная школа. ЦОП" г. Назрани
соревнования среди юношей по смешанному виду спорта "ММА КФЛ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "мероприятие сопровождалось нарушением общественного порядка, выразившимся в агрессивном поведении участников". При этом соревнования не были согласованы с министерством спорта Ингушетии
и не входили в единый календарный план спортивно-культурных мероприятий на 2025 год.
Измайлов в судебном заседании полностью признал свою вину.
"Судом Измайлов признан виновным в организации не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшего нарушение общественного порядка, и подвергнут административному штрафу в размере 10 тысяч рублей", - уточнили в пресс-службе.