Жителя Ингушетии оштрафовали за несогласованный турнир по единоборствам

НАЛЬЧИК, 25 ноя – РИА Новости. Магасский районный суд в Ингушетии оштрафовал на 10 тысяч рублей местного жителя за организацию несогласованного турнира по смешанным единоборствам, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

"Судом Измайлов признан виновным в организации не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшего нарушение общественного порядка, и подвергнут административному штрафу в размере 10 тысяч рублей", - уточнили в пресс-службе.