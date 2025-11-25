Рейтинг@Mail.ru
Жителя Ингушетии оштрафовали за несогласованный турнир по единоборствам - РИА Новости, 25.11.2025
10:30 25.11.2025
Жителя Ингушетии оштрафовали за несогласованный турнир по единоборствам
Магасский районный суд в Ингушетии оштрафовал на 10 тысяч рублей местного жителя за организацию несогласованного турнира по смешанным единоборствам, сообщила... РИА Новости, 25.11.2025
2025
республика ингушетия, смешанные боевые искусства (мма), назрань, спорт
Республика Ингушетия, Смешанные боевые искусства (ММА), Назрань, Спорт
Жителя Ингушетии оштрафовали за несогласованный турнир по единоборствам

Суд оштрафовал жителя Ингушетии за несогласованный турнир по единоборствам

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 25 ноя – РИА Новости. Магасский районный суд в Ингушетии оштрафовал на 10 тысяч рублей местного жителя за организацию несогласованного турнира по смешанным единоборствам, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.
"Судом установлено, что 26 октября 2025 года Мурад Измайлов без подачи в установленном порядке уведомления о планируемом спортивно-массовом мероприятии организовал и провел в здании ГБУ "Спортивная школа. ЦОП" г. Назрани соревнования среди юношей по смешанному виду спорта "ММА КФЛ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "мероприятие сопровождалось нарушением общественного порядка, выразившимся в агрессивном поведении участников". При этом соревнования не были согласованы с министерством спорта Ингушетии и не входили в единый календарный план спортивно-культурных мероприятий на 2025 год.
Измайлов в судебном заседании полностью признал свою вину.
"Судом Измайлов признан виновным в организации не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшего нарушение общественного порядка, и подвергнут административному штрафу в размере 10 тысяч рублей", - уточнили в пресс-службе.
Суд - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Камчатскую фирму оштрафовали за взятку пограничному ветконтролю
Вчера, 10:10
 
Республика ИнгушетияСмешанные боевые искусства (ММА)НазраньСпорт
 
 
