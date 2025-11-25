Рейтинг@Mail.ru
Штраф за незаконное использование товарных знаков увеличат с 2026 года - РИА Новости, 25.11.2025
04:17 25.11.2025
Штраф за незаконное использование товарных знаков увеличат с 2026 года
Штраф за нарушение прав на товарный знак в России будет увеличен с 5 до 10 миллионов рублей с января 2026 года, сообщила РИА Новости ведущий юрист компании... РИА Новости, 25.11.2025
2025
Девушка считает рубли
Девушка считает рубли. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Штраф за нарушение прав на товарный знак в России будет увеличен с 5 до 10 миллионов рублей с января 2026 года, сообщила РИА Новости ведущий юрист компании "Онлайн Патент" Елена Юринская.
"С 4 января 2026 года вступают в силу поправки в Гражданский кодекс Российской Федерации, существенно повышающие ответственность за незаконное использование товарных знаков. Максимальная компенсация, которую правообладатель сможет взыскать с нарушителя, увеличивается вдвое - с 5 до 10 миллионов рублей", - рассказала эксперт.
Юринская добавила, что эти меры стимулируют правообладателей активнее отстаивать свои права и бороться с контрафактом.
"Для потенциальных нарушителей финансовые последствия становятся значительно более ощутимыми. Это, вероятнее всего, приведет к росту числа судебных споров, связанных с нарушением прав на товарные знаки", - отметила юрист.
По ее словам, в новых условиях предпринимателям потребуется более тщательно контролировать соблюдение прав третьих лиц. Бизнесу придется внимательнее проверять правовой статус используемых обозначений и минимизировать риск непреднамеренного использования чужих товарных знаков.
