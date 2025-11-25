Штраф за незаконное использование товарных знаков увеличат с 2026 года

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Штраф за нарушение прав на товарный знак в России будет увеличен с 5 до 10 миллионов рублей с января 2026 года, сообщила РИА Новости ведущий юрист компании "Онлайн Патент" Елена Юринская.

"С 4 января 2026 года вступают в силу поправки в Гражданский кодекс Российской Федерации, существенно повышающие ответственность за незаконное использование товарных знаков. Максимальная компенсация, которую правообладатель сможет взыскать с нарушителя, увеличивается вдвое - с 5 до 10 миллионов рублей", - рассказала эксперт.

Юринская добавила, что эти меры стимулируют правообладателей активнее отстаивать свои права и бороться с контрафактом.

"Для потенциальных нарушителей финансовые последствия становятся значительно более ощутимыми. Это, вероятнее всего, приведет к росту числа судебных споров, связанных с нарушением прав на товарные знаки", - отметила юрист.