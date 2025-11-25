Комитеты ЕП поддержали создание "военного Шенгена"

БРЮССЕЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. Комитеты Европарламента по транспорту и обороне в понедельник поддержали проект резолюции, предусматривающий создание так называемого "военного Шенгена" и облегчение передвижения войск и военной техники по территории ЕС из-за опасений конфликта с Россией, говорится в пресс-релизе ЕП.

Еврокомиссия 19 ноября предложила план по обеспечению военной мобильности в ЕС на случай кризисов в области безопасности и в мирное время, который предполагает обеспечение быстрой транспортировки ВС и техники по европейской территории.

"Проект резолюции по военной мобильности, принятый в понедельник комитетами Европарламента по транспорту и обороне, подчеркивает срочную необходимость обеспечить быстрое трансграничное перемещение войск, техники и вооружений по всей Европе , чтобы быть готовыми противостоять потенциальной российской агрессии. Это является ключевым условием для общей европейской безопасности и обороны, а также имеет решающее значение для безопасности восточного фланга, в частности стран Балтии и Польши", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе подчеркивается необходимость ускорить выдачу разрешений на трансграничное перемещение военных сил и устранить инфраструктурные и административные барьеры, которые, по данным Европарламента, иногда растягивают переброску техники на срок более месяца.

"Военная мобильность является приоритетом сотрудничества ЕС и НАТО и имеет ключевое значение для перемещения сил союзников в мирное время, в условиях кризиса или войны. Подчеркивается необходимость регулярных совместных учений и стресс-тестов для выявления и устранения препятствий. Евродепутаты также призывают ЕС последовать примеру НАТО и обеспечить, чтобы силы быстрого реагирования могли пересекать внутренние границы ЕС в течение трех дней в "мирное время" и в течение 24 часов - в кризисной ситуации", - отмечается в сообщении.

Проект резолюции поддержали 56 депутатов, 11 выступили против, двое воздержались. Документ может быть вынесен на пленарное голосование Европарламента в декабре.