Комитеты ЕП поддержали создание "военного Шенгена" - РИА Новости, 25.11.2025
01:17 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/shengen-2057285564.html
Комитеты ЕП поддержали создание "военного Шенгена"
Комитеты ЕП поддержали создание "военного Шенгена" - РИА Новости, 25.11.2025
Комитеты ЕП поддержали создание "военного Шенгена"
Комитеты Европарламента по транспорту и обороне в понедельник поддержали проект резолюции, предусматривающий создание так называемого "военного Шенгена" и... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T01:17:00+03:00
2025-11-25T01:17:00+03:00
Комитеты ЕП поддержали создание "военного Шенгена"

В ЕП поддержали создание "военного Шенгена" из-за опасений конфликта с Россией

БРЮССЕЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. Комитеты Европарламента по транспорту и обороне в понедельник поддержали проект резолюции, предусматривающий создание так называемого "военного Шенгена" и облегчение передвижения войск и военной техники по территории ЕС из-за опасений конфликта с Россией, говорится в пресс-релизе ЕП.
Еврокомиссия 19 ноября предложила план по обеспечению военной мобильности в ЕС на случай кризисов в области безопасности и в мирное время, который предполагает обеспечение быстрой транспортировки ВС и техники по европейской территории.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
"Их отвергли". На Западе рассказали о новой выходке Европы против России
Вчера, 15:51
"Проект резолюции по военной мобильности, принятый в понедельник комитетами Европарламента по транспорту и обороне, подчеркивает срочную необходимость обеспечить быстрое трансграничное перемещение войск, техники и вооружений по всей Европе, чтобы быть готовыми противостоять потенциальной российской агрессии. Это является ключевым условием для общей европейской безопасности и обороны, а также имеет решающее значение для безопасности восточного фланга, в частности стран Балтии и Польши", - говорится в сообщении.
В пресс-релизе подчеркивается необходимость ускорить выдачу разрешений на трансграничное перемещение военных сил и устранить инфраструктурные и административные барьеры, которые, по данным Европарламента, иногда растягивают переброску техники на срок более месяца.
"Военная мобильность является приоритетом сотрудничества ЕС и НАТО и имеет ключевое значение для перемещения сил союзников в мирное время, в условиях кризиса или войны. Подчеркивается необходимость регулярных совместных учений и стресс-тестов для выявления и устранения препятствий. Евродепутаты также призывают ЕС последовать примеру НАТО и обеспечить, чтобы силы быстрого реагирования могли пересекать внутренние границы ЕС в течение трех дней в "мирное время" и в течение 24 часов - в кризисной ситуации", - отмечается в сообщении.
Проект резолюции поддержали 56 депутатов, 11 выступили против, двое воздержались. Документ может быть вынесен на пленарное голосование Европарламента в декабре.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что европейские страны явно готовятся к войне с Россией, отметил, что в Европе очень сильны промилитаристские настроения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
"Капитуляция России". План Европы по Украине вызвал переполох на Западе
Вчера, 10:47
"Капитуляция России". План Европы по Украине вызвал переполох на Западе
Вчера, 10:47
 
