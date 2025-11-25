РЭЦ запустил новый бесплатный сервис "Экспортный ассистент"

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) представил новый бесплатный сервис на цифровой платформе "Мой экспорт" - "Экспортный ассистент", сообщает центр.

"Запуск стал прямым ответом на ключевой запрос российского бизнеса: упростить навигацию среди множества доступных мер государственной и партнерской поддержки, подбор которых ранее требовал значительных временных затрат", - говорится в сообщении.

"Экспортный ассистент" принципиально меняет подход к работе экспортеров с мерами поддержки, выступая в роли интеллектуального цифрового помощника. Он быстро и точно подбирает оптимальный набор инструментов - от аналитики и сертификации до логистики и финансирования - исходя из уровня экспортной зрелости компании и специфики ее продукции.

Экспортеры могут получить индивидуальную, автоматически сформированную дорожную карту, включающую услуги, которые максимально соответствуют особенностям их бизнеса и экспортным целям. Более того, за каждой компанией закрепляется персональный менеджер, который сопровождает на всех этапах: от корректного оформления заявок и взаимодействия со специалистами до контроля выполнения задач.

Этот сервисный продукт доступен совершенно бесплатно для всех российских предприятий, развивающих экспорт.

Для начинающих экспортеров "Экспортный ассистент" позволяет определить перспективные страны, оценить спрос и подготовить продукцию к экспорту. В то же время опытным компаниям сервис помогает масштабировать деятельность, оптимизировать логистику, снизить риски и выйти на новые рынки.

Воспользоваться сервисом максимально просто: достаточно авторизоваться на платформе "Мой экспорт", заполнить короткую анкету, и система формирует персональную дорожную карту с возможностью оформления заявок в онлайн-формате.

"Мы приглашаем компании воспользоваться новым сервисом" Экспортный ассистент" и получить персональный набор инструментов, который поможет ускорить и системно выстроить экспортное развитие. Данный сервис открывает новые возможности, помогая более точно и эффективно планировать экспортную стратегию и успешно выходить на международные рынки", - отмечает директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.