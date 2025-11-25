Рейтинг@Mail.ru
25.11.2025
14:55 25.11.2025
РЭЦ запустил новый бесплатный сервис "Экспортный ассистент"
РЭЦ запустил новый бесплатный сервис "Экспортный ассистент"
РЭЦ запустил новый бесплатный сервис "Экспортный ассистент"

РЭЦ представил новый бесплатный сервис "Экспортный ассистент"

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) представил новый бесплатный сервис на цифровой платформе "Мой экспорт" - "Экспортный ассистент", сообщает центр.
"Запуск стал прямым ответом на ключевой запрос российского бизнеса: упростить навигацию среди множества доступных мер государственной и партнерской поддержки, подбор которых ранее требовал значительных временных затрат", - говорится в сообщении.
"Экспортный ассистент" принципиально меняет подход к работе экспортеров с мерами поддержки, выступая в роли интеллектуального цифрового помощника. Он быстро и точно подбирает оптимальный набор инструментов - от аналитики и сертификации до логистики и финансирования - исходя из уровня экспортной зрелости компании и специфики ее продукции.
Экспортеры могут получить индивидуальную, автоматически сформированную дорожную карту, включающую услуги, которые максимально соответствуют особенностям их бизнеса и экспортным целям. Более того, за каждой компанией закрепляется персональный менеджер, который сопровождает на всех этапах: от корректного оформления заявок и взаимодействия со специалистами до контроля выполнения задач.
Этот сервисный продукт доступен совершенно бесплатно для всех российских предприятий, развивающих экспорт.
Для начинающих экспортеров "Экспортный ассистент" позволяет определить перспективные страны, оценить спрос и подготовить продукцию к экспорту. В то же время опытным компаниям сервис помогает масштабировать деятельность, оптимизировать логистику, снизить риски и выйти на новые рынки.
Воспользоваться сервисом максимально просто: достаточно авторизоваться на платформе "Мой экспорт", заполнить короткую анкету, и система формирует персональную дорожную карту с возможностью оформления заявок в онлайн-формате.
"Мы приглашаем компании воспользоваться новым сервисом" Экспортный ассистент" и получить персональный набор инструментов, который поможет ускорить и системно выстроить экспортное развитие. Данный сервис открывает новые возможности, помогая более точно и эффективно планировать экспортную стратегию и успешно выходить на международные рынки", - отмечает директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
 
