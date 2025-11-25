Вучич сообщил о сокращении работы НПЗ в Сербии

БЕЛГРАД, 25 ноя – РИА Новости. Единственный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Сербии, принадлежащий "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США, еще не остановлен, но сократил режим работы, осталось 4 дня до полной остановки, сообщил президент Сербии Александр Вучич.

Вучич сообщил в воскресенье, что на встрече с конгрессменами США Майком Тернером и Дональдом Норкроссом обсудил развитие сотрудничества официального Белграда Вашингтона и санкции США против NIS. Он добавил, что Сербия будет последовательно проводить меры по защите ее энергобезопасности и долгосрочных национальных интересов.

"НПЗ NIS находится в технологическом режиме так называемой теплой циркуляции, некоем сокращенном режиме работы, он еще не закрыт, не остановлен. Это значит, что осталось 4 дня до полной остановки работы НПЗ, если не получим одобрения лицензии от американского Управления по контролю за иностранными активами (ОFAC)", - сказал Вучич во вторник в обращении к гражданам.

Сербская министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович в воскресенье провела встречу с руководством компании NIS. По итогам она заявила, что власти Сербии готовы "ко всем сценариям" по ответу США на запрос о прекращении санкций, резервы дизельного топлива и бензина достаточны для обеспечения в декабре.

Джедович-Ханданович отметила, что запасы нефтепродуктов должно контролировать государство, "чтобы быть уверенными, что в декабре не будет нехватки". По ее словам, сейчас запасы NIS составляют 89 825 тысяч тонн дизельного топлива и 53 648 тонн бензина, а государство располагает 185 804 тоннами дизтоплива и 19 172 тоннами бензина, новые поставки ожидаются в декабре.

Сербский президент накануне посетовал, что его государство не имеет права первоочередной покупки мажоритарной доли российско-сербской " Нефтяной индустрии Сербии ", санкции США против которой вступили в силу 9 октября.

Вучич сообщил в пятницу, что сделает минфину США предложение по вопросу санкций против NIS, которое американская сторона примет в интересах его страны и компании. Днем ранее он отметил, что нынешние власти Сербии не участвовали в продаже NIS российской стороне тогдашним руководством в 2008 году, но прилагают все усилия, чтобы санкции США против компании не отразились на гражданах.

Глава МИД Сербии Марко Джурич , в 2020–2024 годах бывший послом в США, 13 января указал, что Сербия с началом стратегического диалога с США входит в портфель дружественных государств с Вашингтоном.