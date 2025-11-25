Рейтинг@Mail.ru
Вучич сообщил о сокращении работы НПЗ в Сербии - РИА Новости, 25.11.2025
14:21 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/serbiya-2057408406.html
Вучич сообщил о сокращении работы НПЗ в Сербии
Вучич сообщил о сокращении работы НПЗ в Сербии
Вучич сообщил о сокращении работы НПЗ в Сербии
Единственный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Сербии, принадлежащий "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США, еще не остановлен, но сократил режим РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T14:21:00+03:00
2025-11-25T14:21:00+03:00
в мире
сша
сербия
вашингтон (штат)
александр вучич
марко джурич
нефтяная индустрия сербии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751608646_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_3673738c4a530155a3c0dcff9064a62d.jpg
https://ria.ru/20251125/sanktsii-2057400072.html
https://ria.ru/20251123/serbija-2056982065.html
сша
сербия
вашингтон (штат)
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
в мире, сша, сербия, вашингтон (штат), александр вучич, марко джурич, нефтяная индустрия сербии
В мире, США, Сербия, Вашингтон (штат), Александр Вучич, Марко Джурич, Нефтяная индустрия Сербии
Вучич сообщил о сокращении работы НПЗ в Сербии

Вучич заявил об остановке работы единственного НПЗ в Сербии через 4 дня

Государственный флаг Республики Сербия
Государственный флаг Республики Сербия
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Республики Сербия. Архивное фото
БЕЛГРАД, 25 ноя – РИА Новости. Единственный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Сербии, принадлежащий "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США, еще не остановлен, но сократил режим работы, осталось 4 дня до полной остановки, сообщил президент Сербии Александр Вучич.
Вучич сообщил в воскресенье, что на встрече с конгрессменами США Майком Тернером и Дональдом Норкроссом обсудил развитие сотрудничества официального Белграда и Вашингтона и санкции США против NIS. Он добавил, что Сербия будет последовательно проводить меры по защите ее энергобезопасности и долгосрочных национальных интересов.
Офис компании NIS в Белграде - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Вучич предупредил о последствиях американских санкций против NIS
Вчера, 13:48
"НПЗ NIS находится в технологическом режиме так называемой теплой циркуляции, некоем сокращенном режиме работы, он еще не закрыт, не остановлен. Это значит, что осталось 4 дня до полной остановки работы НПЗ, если не получим одобрения лицензии от американского Управления по контролю за иностранными активами (ОFAC)", - сказал Вучич во вторник в обращении к гражданам.
Сербская министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович в воскресенье провела встречу с руководством компании NIS. По итогам она заявила, что власти Сербии готовы "ко всем сценариям" по ответу США на запрос о прекращении санкций, резервы дизельного топлива и бензина достаточны для обеспечения в декабре.
Джедович-Ханданович отметила, что запасы нефтепродуктов должно контролировать государство, "чтобы быть уверенными, что в декабре не будет нехватки". По ее словам, сейчас запасы NIS составляют 89 825 тысяч тонн дизельного топлива и 53 648 тонн бензина, а государство располагает 185 804 тоннами дизтоплива и 19 172 тоннами бензина, новые поставки ожидаются в декабре.
Сербский президент накануне посетовал, что его государство не имеет права первоочередной покупки мажоритарной доли российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии", санкции США против которой вступили в силу 9 октября.
Вучич сообщил в пятницу, что сделает минфину США предложение по вопросу санкций против NIS, которое американская сторона примет в интересах его страны и компании. Днем ранее он отметил, что нынешние власти Сербии не участвовали в продаже NIS российской стороне тогдашним руководством в 2008 году, но прилагают все усилия, чтобы санкции США против компании не отразились на гражданах.
Глава МИД Сербии Марко Джурич, в 2020–2024 годах бывший послом в США, 13 января указал, что Сербия с началом стратегического диалога с США входит в портфель дружественных государств с Вашингтоном.
Президент Сербии Александр Вучич объявил 11 января, что Сербия и США открыли тему стратегического диалога, "который не решит все имеющиеся разногласия", но создаст большие перспективы для сотрудничества официального Белграда и Вашингтона в энергетике, экономике и сфере обороны.
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Минэнерго Сербии заявило о готовности к любому сценарию по ситуации с NIS
23 ноября, 19:48
 
В миреСШАСербияВашингтон (штат)Александр ВучичМарко ДжуричНефтяная индустрия Сербии
 
 
Заголовок открываемого материала