Сечин процитировал фразу из древнекитайского текста на форуме в Пекине

"Углубление нашего стратегического сотрудничества и есть инструмент противодействия этим глобальным вызовам. Будут найдены ассиметричные ответы. В "Книге перемен" по этому поводу написано: "Если у людей есть общность в душе, то их общая сила настолько велика, что может разрубить самый крепкий металл, преодолеть любую преграду", - сказал он, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.