Рейтинг@Mail.ru
Сечин процитировал фразу из древнекитайского текста на форуме в Пекине - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:38 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/sechin-2057340803.html
Сечин процитировал фразу из древнекитайского текста на форуме в Пекине
Сечин процитировал фразу из древнекитайского текста на форуме в Пекине - РИА Новости, 25.11.2025
Сечин процитировал фразу из древнекитайского текста на форуме в Пекине
Глава "Роснефти" Игорь Сечин завершил доклад об энергетическом партнерстве России и Китая на форуме в Пекине, процитировав известную китайскую пословицу из... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T10:38:00+03:00
2025-11-25T10:38:00+03:00
россия
китай
пекин
игорь сечин
роснефть
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/57669/73/576697313_0:0:2867:1613_1920x0_80_0_0_d60b420eb37a9a4f10366bbd72fa365e.jpg
https://ria.ru/20251125/mid-2057338039.html
россия
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/57669/73/576697313_68:0:2735:2000_1920x0_80_0_0_00fedb3cd32055ed7f5a31e143b0060f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, пекин, игорь сечин, роснефть, в мире
Россия, Китай, Пекин, Игорь Сечин, Роснефть, В мире
Сечин процитировал фразу из древнекитайского текста на форуме в Пекине

Сечин завершил доклад на форуме в Пекине цитатой из древнекитайского текста

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкИгорь Сечин
Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Игорь Сечин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин завершил доклад об энергетическом партнерстве России и Китая на форуме в Пекине, процитировав известную китайскую пословицу из философского трактата "Книга Перемен".
"Углубление нашего стратегического сотрудничества и есть инструмент противодействия этим глобальным вызовам. Будут найдены ассиметричные ответы. В "Книге перемен" по этому поводу написано: "Если у людей есть общность в душе, то их общая сила настолько велика, что может разрубить самый крепкий металл, преодолеть любую преграду", - сказал он, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
Подытожив выступление, Сечин также привел высказывание, прозвучавшее еще в 1961 году на ХХII съезде Коммунистической партии Советского Союза: "Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!".
Кроме того, он поздравил присутствующих с началом работы VII Российско-Китайского энергетического бизнес-форума и пожелал продуктивной работы.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В МИД рассказали о контактах с Китаем
Вчера, 10:32
 
РоссияКитайПекинИгорь СечинРоснефтьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала