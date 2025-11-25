https://ria.ru/20251125/sechin-2057340803.html
Сечин процитировал фразу из древнекитайского текста на форуме в Пекине
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин завершил доклад об энергетическом партнерстве России и Китая на форуме в Пекине, процитировав известную китайскую пословицу из философского трактата "Книга Перемен".
"Углубление нашего стратегического сотрудничества и есть инструмент противодействия этим глобальным вызовам. Будут найдены ассиметричные ответы. В "Книге перемен" по этому поводу написано: "Если у людей есть общность в душе, то их общая сила настолько велика, что может разрубить самый крепкий металл, преодолеть любую преграду", - сказал он, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
Подытожив выступление, Сечин
также привел высказывание, прозвучавшее еще в 1961 году на ХХII съезде Коммунистической партии Советского Союза: "Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!".
Кроме того, он поздравил присутствующих с началом работы VII Российско-Китайского энергетического бизнес-форума и пожелал продуктивной работы.