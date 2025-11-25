Рейтинг@Mail.ru
Сечин сравнил стоимость строительства АЭС на базе реактора из России с США - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:06 25.11.2025 (обновлено: 06:07 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/sechin-2057306604.html
Сечин сравнил стоимость строительства АЭС на базе реактора из России с США
Сечин сравнил стоимость строительства АЭС на базе реактора из России с США - РИА Новости, 25.11.2025
Сечин сравнил стоимость строительства АЭС на базе реактора из России с США
Реальная стоимость строительства АЭС на базе самого современного российского реактора в два раза ниже, чем американского, заявил ответственный секретарь... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T06:06:00+03:00
2025-11-25T06:07:00+03:00
экономика
китай
россия
канада
игорь сечин
тяньваньская аэс
роснефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571323786_0:77:2954:1738_1920x0_80_0_0_08e6fefdab7c43c57ca1ec05dd0b04a7.jpg
https://ria.ru/20251125/zapad-2057306171.html
https://ria.ru/20251125/energiya-2057305238.html
китай
россия
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571323786_41:0:2662:1966_1920x0_80_0_0_db59c03cb2fb475ae29682433475722c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, россия, канада, игорь сечин, тяньваньская аэс, роснефть
Экономика, Китай, Россия, Канада, Игорь Сечин, Тяньваньская АЭС, Роснефть
Сечин сравнил стоимость строительства АЭС на базе реактора из России с США

Сечин: реальная стоимость строительства АЭС на базе ВВЭР-1200 ниже, чем у США

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкИгорь Сечин
Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Игорь Сечин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Реальная стоимость строительства АЭС на базе самого современного российского реактора в два раза ниже, чем американского, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Что касается экономики проектов в атомной энергетике, то реальная стоимость строительства АЭС на базе самого современного российского реактора ВВЭР-1200 в два раза ниже, чем американского "Эй-Пи 1000", - сказал он, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Сечин рассказал, когда Запад может утратить экономическую субъектность
06:02
Сечин добавил, что Китай является лидером по вводу мощностей в атомной энергетике. За последние десять лет установленная мощность атомной генерации этой страны выросла в пять раз и приблизилась к 60 ГВт. По прогнозам, к 2035 году она превысит 160 ГВт.
"В Китае на стадии строительства находятся ещё 35 реакторов общей мощностью 38 ГВт, что равно суммарной мощности всех АЭС, строящихся в остальном мире. За Китаем с большим отрывом следуют: Канада - семь строящихся реакторов, Индия - пять строящихся реакторов и Южная Корея - четыре строящихся реактора. Недавно заявленные амбициозные планы США по развитию атомной генерации пока ещё остаются на бумаге", - сказал Сечин.
Он отметил, что в развитии своей атомной промышленности Китай опирается на последние технологические достижения ведущих атомных держав, в первую очередь на Россию. При участии России в Китае было построено четыре энергоблока Тяньваньской АЭС, а в ближайшие несколько лет планируется завершение строительства ещё четырех атомных блоков АЭС Тяньвань и Сюйдапу, напомнил он.
Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Сечин рассказал о ценах на электричество для промышленности в России и КНР
05:56
 
ЭкономикаКитайРоссияКанадаИгорь СечинТяньваньская АЭСРоснефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала