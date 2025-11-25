Сечин сравнил стоимость строительства АЭС на базе реактора из России с США

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Реальная стоимость строительства АЭС на базе самого современного российского реактора в два раза ниже, чем американского, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Что касается экономики проектов в атомной энергетике, то реальная стоимость строительства АЭС на базе самого современного российского реактора ВВЭР-1200 в два раза ниже, чем американского "Эй-Пи 1000", - сказал он, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
"В Китае на стадии строительства находятся ещё 35 реакторов общей мощностью 38 ГВт, что равно суммарной мощности всех АЭС, строящихся в остальном мире. За Китаем с большим отрывом следуют: Канада - семь строящихся реакторов, Индия - пять строящихся реакторов и Южная Корея - четыре строящихся реактора. Недавно заявленные амбициозные планы США по развитию атомной генерации пока ещё остаются на бумаге", - сказал Сечин.
Он отметил, что в развитии своей атомной промышленности Китай опирается на последние технологические достижения ведущих атомных держав, в первую очередь на Россию. При участии России в Китае было построено четыре энергоблока Тяньваньской АЭС, а в ближайшие несколько лет планируется завершение строительства ещё четырех атомных блоков АЭС Тяньвань и Сюйдапу, напомнил он.