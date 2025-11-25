Сечин сравнил стоимость строительства АЭС на базе реактора из России с США

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Реальная стоимость строительства АЭС на базе самого современного российского реактора в два раза ниже, чем американского, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Что касается экономики проектов в атомной энергетике, то реальная стоимость строительства АЭС на базе самого современного российского реактора ВВЭР-1200 в два раза ниже, чем американского "Эй-Пи 1000", - сказал он, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.