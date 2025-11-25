Рейтинг@Mail.ru
05:53 25.11.2025
Сечин заявил о приближении нового экономического кризиса на Западе
Сечин заявил о приближении нового экономического кризиса на Западе
россия
китай
игорь сечин
роснефть
россия, китай, игорь сечин, роснефть
Россия, Китай, Игорь Сечин, Роснефть
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Продолжение агрессивной санкционной политики Запада в отношении как России, так и КНР, без сомнения, приблизит новый экономический кризис на Западе, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Продолжение агрессивной санкционной политики Запада в отношении как России, так и Китая, без сомнения, приблизит очередной экономический кризис в странах Запада. Не все западные политики осознают, перед какими рисками они находятся", - сказал он, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
Сечин подчеркнул, что ставятся локальные задачи по усилению санкций в энергетической сфере, изымаются энергоактивы в международных юрисдикциях, а вместо заявленных целей уже сегодня потребители энергии в западных странах находятся в драматическом положении.
Россия укрепляет позиции крупнейшего поставщика газа в Китай, заявил Сечин
РоссияКитайИгорь СечинРоснефть
 
 
