В СБ сообщили о росте числа раскрытых преступлений, связанных с миграцией
В СБ сообщили о росте числа раскрытых преступлений, связанных с миграцией - РИА Новости, 25.11.2025
В СБ сообщили о росте числа раскрытых преступлений, связанных с миграцией
Количество выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, с 2023 года увеличилось в три раза, заявил заместитель секретаря Совета
2025-11-25T18:34:00+03:00
2025-11-25T18:34:00+03:00
2025-11-25T19:52:00+03:00
россия
александр гребенкин
владимир путин
общество
совет безопасности рф
миграция
мигранты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802051905_194:657:2666:2047_1920x0_80_0_0_3752f5cf7be7dd3b7977392f23897f20.jpg
россия
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802051905_388:659:2239:2047_1920x0_80_0_0_5b09803bcc1c475bd8bfad1df01ab7e1.jpg
россия, александр гребенкин, владимир путин, общество, совет безопасности рф, миграция, мигранты
Россия, Александр Гребенкин, Владимир Путин, Общество, Совет Безопасности РФ, Миграция, Мигранты
В СБ сообщили о росте числа раскрытых преступлений, связанных с миграцией
Совбез: раскрываемость преступлений в сфере незаконной миграции выросла в 3 раза
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Количество выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, с 2023 года увеличилось в три раза, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Александр Гребенкин в интервью "Российской газете".
"В текущем году по сравнению с прошлым годом увеличилось на 45,6 процента число выявленных и на 81,4 — раскрытых таких преступлений", — добавил он.
Помимо этого, повысилась результативность административной практики. В частности, на иностранцев за последние два с половиной года составили порядка 7,2 миллиона протоколов об административных правонарушениях.
Гребенкин
отметил, что в миграционной сфере в последнее время появились новые вызовы и угрозы национальной безопасности, связанные с попытками недружественных стран и радикальных организаций нанести ущерб интересам России
.
Кроме того, миграция иностранных граждан перестала быть средством решения демографических проблем: это лишь вспомогательный инструмент в дополнение к мерам, принимаемым в экономической сфере. Поэтому большая часть неработающих и не проходящих обучение иностранцев и членов их семей больше не сможет безосновательно рассчитывать на постоянное проживание в России.
Как пояснил замсекретаря Совбеза, такое ограничение будет способствовать в том числе недопущению формирования в российских регионах замкнутых этнических сообществ. При этом незнание русского языка служит основанием для аннулирования разрешения на работу. В этом году по этой причине его лишились 7,3 тысячи мигрантов — на 57 процентов больше, чем в прошлом.
Президент Владимир Путин
в середине октября утвердил новую концепцию государственной миграционной политики на 2026-2030 годы. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев
называл ее главными задачами обеспечение национальной безопасности и социально-экономического развития, а также защиту рынка труда.