В СБ сообщили о росте числа раскрытых преступлений, связанных с миграцией

Иностранный рабочий смотрит в окно во время рейда по выявлению нелегалов. Архивное фото

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Количество выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, с 2023 года увеличилось в три раза, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Александр Гребенкин в интервью "Российской газете".

"В текущем году по сравнению с прошлым годом увеличилось на 45,6 процента число выявленных и на 81,4 — раскрытых таких преступлений", — добавил он.

Помимо этого, повысилась результативность административной практики. В частности, на иностранцев за последние два с половиной года составили порядка 7,2 миллиона протоколов об административных правонарушениях.

Гребенкин отметил, что в миграционной сфере в последнее время появились новые вызовы и угрозы национальной безопасности, связанные с попытками недружественных стран и радикальных организаций нанести ущерб интересам России

Кроме того, миграция иностранных граждан перестала быть средством решения демографических проблем: это лишь вспомогательный инструмент в дополнение к мерам, принимаемым в экономической сфере. Поэтому большая часть неработающих и не проходящих обучение иностранцев и членов их семей больше не сможет безосновательно рассчитывать на постоянное проживание в России.

Как пояснил замсекретаря Совбеза, такое ограничение будет способствовать в том числе недопущению формирования в российских регионах замкнутых этнических сообществ. При этом незнание русского языка служит основанием для аннулирования разрешения на работу. В этом году по этой причине его лишились 7,3 тысячи мигрантов — на 57 процентов больше, чем в прошлом.