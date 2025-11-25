Рейтинг@Mail.ru
18:34 25.11.2025 (обновлено: 19:52 25.11.2025)
В СБ сообщили о росте числа раскрытых преступлений, связанных с миграцией
2025-11-25T19:52:00+03:00
россия, александр гребенкин, владимир путин, общество, совет безопасности рф, миграция, мигранты
Россия, Александр Гребенкин, Владимир Путин, Общество, Совет Безопасности РФ, Миграция, Мигранты
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкИностранный рабочий смотрит в окно во время рейда по выявлению нелегалов
Иностранный рабочий смотрит в окно во время рейда по выявлению нелегалов - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Иностранный рабочий смотрит в окно во время рейда по выявлению нелегалов. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Количество выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, с 2023 года увеличилось в три раза, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Александр Гребенкин в интервью "Российской газете".
"В текущем году по сравнению с прошлым годом увеличилось на 45,6 процента число выявленных и на 81,4 — раскрытых таких преступлений", — добавил он.
Заголовок открываемого материала