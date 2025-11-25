Более 710 тысяч иностранцев поставили на миграционный учет с 1 сентября

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Свыше 710 000 иностранных граждан поставлены на миграционный учет в Москве и Московской области с 1 сентября через приложение "Амина", заявил заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Александр Гребенкин в интервью "Российской газете".

По словам замсекретаря Совбеза РФ, к настоящему времени приложение установили уже почти 1 000 000 иностранцев, свыше 710 000 которых поставлены на миграционный учет. Эксперимент планируется завершить к 1 сентября 2029 года, а в последующем этот опыт будет масштабирован на всю страну.