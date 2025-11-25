Рейтинг@Mail.ru
Более 710 тысяч иностранцев поставили на миграционный учет с 1 сентября
18:33 25.11.2025
Более 710 тысяч иностранцев поставили на миграционный учет с 1 сентября
Более 710 тысяч иностранцев поставили на миграционный учет с 1 сентября
Свыше 710 000 иностранных граждан поставлены на миграционный учет в Москве и Московской области с 1 сентября через приложение "Амина", заявил заместитель... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T18:33:00+03:00
2025-11-25T18:33:00+03:00
Более 710 тысяч иностранцев поставили на миграционный учет с 1 сентября

Паспорт гражданина Киргизии во время проверки документов трудовых мигрантов
Паспорт гражданина Киргизии во время проверки документов трудовых мигрантов - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Паспорт гражданина Киргизии во время проверки документов трудовых мигрантов. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Свыше 710 000 иностранных граждан поставлены на миграционный учет в Москве и Московской области с 1 сентября через приложение "Амина", заявил заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Александр Гребенкин в интервью "Российской газете".
Месяц назад указом президента Российской Федерации была утверждена новая Концепция государственной миграционной политики России на 2026-2030 годы.
"В этом году с 1 сентября в Москве и Московской области также начат эксперимент по регистрации прибывших без виз трудовых мигрантов по адресу многофункционального миграционного центра Москвы "Сахарово". Контроль за их реальным нахождением осуществляется с помощью геолокации и специального мобильного приложения "Амина", которое они обязаны установить в свои телефоны и указать место фактического пребывания", - рассказал Гребенкин.
По словам замсекретаря Совбеза РФ, к настоящему времени приложение установили уже почти 1 000 000 иностранцев, свыше 710 000 которых поставлены на миграционный учет. Эксперимент планируется завершить к 1 сентября 2029 года, а в последующем этот опыт будет масштабирован на всю страну.
В российских аэропортах заработали первые 12 пунктов миграционного контроля
19 ноября, 09:45
 
Общество Москва Московская область (Подмосковье) Россия Александр Гребенкин
 
 
