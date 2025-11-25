https://ria.ru/20251125/sarkozi-2057312274.html
Сын Саркози предложил по лотерее отправлять мигрантов на военную службу
Сын Саркози предложил по лотерее отправлять мигрантов на военную службу - РИА Новости, 25.11.2025
Сын Саркози предложил по лотерее отправлять мигрантов на военную службу
Сын бывшего президента Франции Николя Саркози Луи предложил создать лотерею, по результатам которой часть прибывших в страну легальных мигрантов должна будет... РИА Новости, 25.11.2025
Сын Саркози предложил по лотерее отправлять мигрантов на военную службу
Луи Саркози предложил по лотерее отправлять мигрантов проходить военную службу
ПАРИЖ, 25 ноя – РИА Новости. Сын бывшего президента Франции Николя Саркози Луи предложил создать лотерею, по результатам которой часть прибывших в страну легальных мигрантов должна будет отслужить в армии.
"Добровольная военная служба – это отличная идея. И нет, не надо возвращать обязательную военную службу, по крайней мере не для всех… Почему бы не сделать лотерею – скажем, 10% - где все новые легальные мигранты были бы обязаны служить в армии?.. Вы хотите стать французами? Очень хорошо. У этого есть цена" - заявил он в эфире радиостанции RMC.
По словам младшего Саркози
, Франция
сталкивается с серьезными проблемами в области миграции, национальное единство в стране рушится, а в армии, где все равны, как раз происходит ассимиляция.
Политик также заявил, что военная служба может стать "ответом на мелкую преступность". Он предложил обязывать молодых людей, которые начинают совершать мелкие правонарушения, проходить службу.
Ранее французские СМИ сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон
может объявить в четверг о введении в стране добровольной военной службы. По информации газеты Tribune, её продолжительность будет составлять 10 месяцев, за каждый из которых добровольцам будут выплачивать 900-1000 евро.