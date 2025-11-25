Рейтинг@Mail.ru
Число самозанятых в Забайкалье выросло на 13 тысяч человек в этом году
16:56 25.11.2025
Число самозанятых в Забайкалье выросло на 13 тысяч человек в этом году
Общее число самозанятых Забайкальского края выросло на 13 тысяч человек в этом году, заявила министр экономического развития региона Жаргалма Бадмажапова.
Число самозанятых в Забайкалье выросло на 13 тысяч человек в этом году

Графический дизайнер работает в домашнем офисе
Графический дизайнер работает в домашнем офисе. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Общее число самозанятых Забайкальского края выросло на 13 тысяч человек в этом году, заявила министр экономического развития региона Жаргалма Бадмажапова.
Так, на данный момент число самозанятых в регионе составляет уже почти 61 тысячу человек.
"Только за 2025 год общее число самозанятых выросло на 13 тысяч человек. А еще в 2019 этот показатель был совсем скромным – две тысячи. Если говорить о самых популярных сферах, то это автоперевозки, парикмахерские услуги, педикюр и маникюр", – отметила Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба краевого правительства.
Она добавила, что в крае в качестве самозанятых в день регистрируется 39 человек.
"А еще более внушительная цифра – это те средства, которые направлены на поддержку таких забайкальцев. С начала 2025 года мы поддержали их почти на два миллиарда рублей", – подчеркнула министр.
В Забайкалье работа по поддержке самозанятых ведется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
