Число самозанятых в Забайкалье выросло на 13 тысяч человек в этом году

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Общее число самозанятых Забайкальского края выросло на 13 тысяч человек в этом году, заявила министр экономического развития региона Жаргалма Бадмажапова.

Так, на данный момент число самозанятых в регионе составляет уже почти 61 тысячу человек.

"Только за 2025 год общее число самозанятых выросло на 13 тысяч человек. А еще в 2019 этот показатель был совсем скромным – две тысячи. Если говорить о самых популярных сферах, то это автоперевозки, парикмахерские услуги, педикюр и маникюр", – отметила Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба краевого правительства.

Она добавила, что в крае в качестве самозанятых в день регистрируется 39 человек.

"А еще более внушительная цифра – это те средства, которые направлены на поддержку таких забайкальцев. С начала 2025 года мы поддержали их почти на два миллиарда рублей", – подчеркнула министр.