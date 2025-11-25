https://ria.ru/20251125/samozanyatye-2057461716.html
Число самозанятых в Забайкалье выросло на 13 тысяч человек в этом году
Число самозанятых в Забайкалье выросло на 13 тысяч человек в этом году - РИА Новости, 25.11.2025
Число самозанятых в Забайкалье выросло на 13 тысяч человек в этом году
Общее число самозанятых Забайкальского края выросло на 13 тысяч человек в этом году, заявила министр экономического развития региона Жаргалма Бадмажапова. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T16:56:00+03:00
2025-11-25T16:56:00+03:00
2025-11-25T16:56:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922400369_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e360ccad309f4ad4d2db0dd26401a13d.jpg
https://ria.ru/20251125/programma-2057372091.html
https://ria.ru/20251125/marshruty-2057428323.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922400369_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fff0ca502ae57b80192a1cbd26880863.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Число самозанятых в Забайкалье выросло на 13 тысяч человек в этом году
За 2025 год число самозанятых в Забайкалье увеличилось на 13 тысяч
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Общее число самозанятых Забайкальского края выросло на 13 тысяч человек в этом году, заявила министр экономического развития региона Жаргалма Бадмажапова.
Так, на данный момент число самозанятых в регионе составляет уже почти 61 тысячу человек.
"Только за 2025 год общее число самозанятых выросло на 13 тысяч человек. А еще в 2019 этот показатель был совсем скромным – две тысячи. Если говорить о самых популярных сферах, то это автоперевозки, парикмахерские услуги, педикюр и маникюр", – отметила Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба краевого правительства.
Она добавила, что в крае в качестве самозанятых в день регистрируется 39 человек.
"А еще более внушительная цифра – это те средства, которые направлены на поддержку таких забайкальцев. С начала 2025 года мы поддержали их почти на два миллиарда рублей", – подчеркнула министр.
В Забайкалье работа по поддержке самозанятых ведется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".