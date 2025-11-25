Рейтинг@Mail.ru
Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:21 25.11.2025 (обновлено: 20:22 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/samolet-2057524689.html
Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана
Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана - РИА Новости, 25.11.2025
Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана
Стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T20:21:00+03:00
2025-11-25T20:22:00+03:00
безопасность
северный ледовитый океан
россия
арктика
ту-160м
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49866/75/498667584_0:162:2982:1839_1920x0_80_0_0_b8b67ea39101b1477e8c374064ae3619.jpg
https://ria.ru/20250520/raketonostsy-2018026854.html
северный ледовитый океан
россия
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49866/75/498667584_158:0:2825:2000_1920x0_80_0_0_e284c0eb022d4d1872ad870f0a88a09e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, северный ледовитый океан, россия, арктика, ту-160м
Безопасность, Северный Ледовитый океан, Россия, Арктика, Ту-160М
Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана

Ту-160 выполнили 11-ти часовой полет над водами Северного Ледовитого океана

© РИА Новости / Скрынников | Перейти в медиабанкТу-160
Ту-160 - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Скрынников
Перейти в медиабанк
Ту-160. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, сообщили в Минобороны РФ.
"Стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Продолжительность полета составила более 11 часов", - говорится в сообщении.
Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.
Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Полет Ту-95МС над нейтральными водами Баренцева моря - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Российские ракетоносцы пролетели над нейтральными водами Баренцева моря
20 мая, 12:18
 
БезопасностьСеверный Ледовитый океанРоссияАрктикаТу-160М
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала