https://ria.ru/20251125/samolet-2057524689.html
Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана
Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана - РИА Новости, 25.11.2025
Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана
Стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T20:21:00+03:00
2025-11-25T20:21:00+03:00
2025-11-25T20:22:00+03:00
безопасность
северный ледовитый океан
россия
арктика
ту-160м
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49866/75/498667584_0:162:2982:1839_1920x0_80_0_0_b8b67ea39101b1477e8c374064ae3619.jpg
https://ria.ru/20250520/raketonostsy-2018026854.html
северный ледовитый океан
россия
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49866/75/498667584_158:0:2825:2000_1920x0_80_0_0_e284c0eb022d4d1872ad870f0a88a09e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, северный ледовитый океан, россия, арктика, ту-160м
Безопасность, Северный Ледовитый океан, Россия, Арктика, Ту-160М
Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана
Ту-160 выполнили 11-ти часовой полет над водами Северного Ледовитого океана