15:31 25.11.2025
Минтранс Подмосковья подвел итоги сезона проката электросамокатов
Минтранс Подмосковья подвел итоги сезона проката электросамокатов
В Подмосковье завершился сезон проката электросамокатов, в течение которого было совершено почти 30 миллионов поездок. Данные предоставило министерство... РИА Новости, 25.11.2025
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В Подмосковье завершился сезон проката электросамокатов, в течение которого было совершено почти 30 миллионов поездок. Данные предоставило министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, сообщил 360.ru.
Сезон проката электросамокатов начался в марте, и наибольшее количество поездок пришлось на лето, составляя около 45% от общего числа. Электросамокаты использовались преимущественно для коротких поездок, в среднем длительность аренды составляла 10 минут, а средняя дистанция – 1,5 километра.
Глава ведомства Марат Сибатулин отметил, что электросамокаты удобны для перемещения на короткие дистанции, особенно в роли транспорта "последней мили".
"На протяжении нескольких лет мы замечаем тенденцию роста популярности электросамокатов, так как они очень удобны для поездок на короткие расстояния. Все чаще ими пользуются в транспортном сценарии как транспортом "последней мили" – от метро, станции МЦД или остановки до дома или работы", – сказал он.
Активнее всего услугами электросамокатов пользовались жители Балашихи, Долгопрудного, Домодедова, Королева, Красногорска, Люберец, Мытищ и Химок. Наибольшее количество длительных поездок наблюдалось в Красногорске.
 
