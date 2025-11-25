Минтранс Подмосковья подвел итоги сезона проката электросамокатов

Сезон проката электросамокатов начался в марте, и наибольшее количество поездок пришлось на лето, составляя около 45% от общего числа. Электросамокаты использовались преимущественно для коротких поездок, в среднем длительность аренды составляла 10 минут, а средняя дистанция – 1,5 километра.

"На протяжении нескольких лет мы замечаем тенденцию роста популярности электросамокатов, так как они очень удобны для поездок на короткие расстояния. Все чаще ими пользуются в транспортном сценарии как транспортом "последней мили" – от метро, станции МЦД или остановки до дома или работы", – сказал он.