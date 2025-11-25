https://ria.ru/20251125/samokat--2057434332.html
Минтранс Подмосковья подвел итоги сезона проката электросамокатов
Минтранс Подмосковья подвел итоги сезона проката электросамокатов - РИА Новости, 25.11.2025
Минтранс Подмосковья подвел итоги сезона проката электросамокатов
В Подмосковье завершился сезон проката электросамокатов, в течение которого было совершено почти 30 миллионов поездок. Данные предоставило министерство... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T15:31:00+03:00
2025-11-25T15:31:00+03:00
2025-11-25T15:31:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047249133_0:229:3186:2021_1920x0_80_0_0_562d2f6b649409697e1c0ce5e476fefc.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047249133_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_cab8a0a7a01acaeca8b6301d3cb609c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
В Подмосковье завершился сезон проката электросамокатов, в течение которого было совершено почти 30 миллионов поездок. Данные предоставило министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, сообщил 360.ru
.
Сезон проката электросамокатов начался в марте, и наибольшее количество поездок пришлось на лето, составляя около 45% от общего числа. Электросамокаты использовались преимущественно для коротких поездок, в среднем длительность аренды составляла 10 минут, а средняя дистанция – 1,5 километра.
Глава ведомства Марат Сибатулин отметил, что электросамокаты удобны для перемещения на короткие дистанции, особенно в роли транспорта "последней мили".
"На протяжении нескольких лет мы замечаем тенденцию роста популярности электросамокатов, так как они очень удобны для поездок на короткие расстояния. Все чаще ими пользуются в транспортном сценарии как транспортом "последней мили" – от метро, станции МЦД или остановки до дома или работы", – сказал он.
Активнее всего услугами электросамокатов пользовались жители Балашихи, Долгопрудного, Домодедова, Королева, Красногорска, Люберец, Мытищ и Химок. Наибольшее количество длительных поездок наблюдалось в Красногорске.