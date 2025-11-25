Рейтинг@Mail.ru
Сальдо назвал абсурдом удаление упоминаний Потемкина на Украине - РИА Новости, 25.11.2025
01:11 25.11.2025
Сальдо назвал абсурдом удаление упоминаний Потемкина на Украине
Сальдо назвал абсурдом удаление упоминаний Потемкина на Украине - РИА Новости, 25.11.2025
Сальдо назвал абсурдом удаление упоминаний Потемкина на Украине
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА Новости назвал абсурдом решение об удалении упоминаний князя Григория Потемкина из публичного... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T01:11:00+03:00
2025-11-25T01:11:00+03:00
в мире
херсонская область
новороссия
украина
григорий потемкин
владимир сальдо
херсонская область
новороссия
украина
в мире, херсонская область , новороссия, украина, григорий потемкин, владимир сальдо
В мире, Херсонская область , Новороссия, Украина, Григорий Потемкин, Владимир Сальдо
Сальдо назвал абсурдом удаление упоминаний Потемкина на Украине

Сальдо: удаление упоминаний Потемкина на Украине является абсурдом

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА Новости назвал абсурдом решение об удалении упоминаний князя Григория Потемкина из публичного пространства на Украине.
Ранее украинские СМИ сообщили, что князь Потемкин объявлен на Украине проводником политики "российского империализма", поэтому все упоминания о нем, согласно решению Института национальной памяти Украины, подлежат удалению из публичного пространства.
"Это не имеет отношения к истории — это идеология, доведенная до абсурда. На Херсонщине имя Потемкина звучит с уважением. Его наследие — это наша живая история, наши города, наши традиции, наш культурный код. И никаким институтам "национальной памяти" это не переписать", - сказал Сальдо.
Он подчеркнул, что Потемкин — государственный деятель, архитектор Новороссии, создатель Херсона, Севастополя, Николаева.
"Человек, который строил, развивал и оставил огромный культурный и военный след. Отрицать его вклад — всё равно что отрицать собственную историю региона", - сказал Сальдо.
Неизвестные в Одессе раскрасили элемент постамента демонтированного памятника российской императрице Екатерине II в цвета российского флага - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
В Одессе постамент памятника Екатерине II раскрасили в цвета флага России
16 мая, 15:06
 
В миреХерсонская областьНовороссияУкраинаГригорий ПотемкинВладимир Сальдо
 
 
