На Сахалине ищут пропавшего девятилетнего мальчика
На Сахалине ищут пропавшего девятилетнего мальчика - РИА Новости, 25.11.2025
На Сахалине ищут пропавшего девятилетнего мальчика
Спасатели ведут поиски пропавшего в понедельник на юге Сахалина 9-летнего мальчика, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T10:19:00+03:00
2025-11-25T10:19:00+03:00
2025-11-25T10:19:00+03:00
происшествия
россия
сахалинская область
сахалин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
На Сахалине ищут пропавшего девятилетнего мальчика
На юге Сахалина ищут пропавшего 9-летнего мальчика
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Спасатели ведут поиски пропавшего в понедельник на юге Сахалина 9-летнего мальчика, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
По информации ведомства, ребенок ушел из дома в селе Пензенском Томаринского района днем в понедельник и не вернулся. Вечером того же дня на его поиски вышли четверо сотрудников регионального МЧС
с кинологическим расчетом.
"Сегодня (25 ноября) утром дополнительно в район поисков отправились девять спасателей и три единицы техники с водолазным оборудованием и лодкой", - отмечает пресс-служба.
Как сообщает следственное управление СК России
по Сахалинской области
, ведомство проводит процессуальную проверку по факту безвестного отсутствия Сергея Гайтерова 2016 года рождения. Последний раз мальчика видели 24 ноября в селе Пензенском на улице Черемушки.
Региональный СУСК возбудил уголовное дело в связи с безвестным исчезновением малолетнего Сергея Гайтерова. По информации ведомства, это поможет мобилизовать силы и средств, направленные на проведение поисковых мероприятий.
"Дальнейшее расследование уголовного дела руководителем следственного управления Б.Б. Базаровым поручено третьему отделу по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Сахалинской области. По уголовному делу сотрудниками проводятся мероприятия, направленные на обнаружение ребенка", - отмечается в сообщении.