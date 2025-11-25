На Сахалине ищут пропавшего девятилетнего мальчика

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Спасатели ведут поиски пропавшего в понедельник на юге Сахалина 9-летнего мальчика, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

По информации ведомства, ребенок ушел из дома в селе Пензенском Томаринского района днем в понедельник и не вернулся. Вечером того же дня на его поиски вышли четверо сотрудников регионального МЧС с кинологическим расчетом.

"Сегодня (25 ноября) утром дополнительно в район поисков отправились девять спасателей и три единицы техники с водолазным оборудованием и лодкой", - отмечает пресс-служба.

Как сообщает следственное управление СК России по Сахалинской области , ведомство проводит процессуальную проверку по факту безвестного отсутствия Сергея Гайтерова 2016 года рождения. Последний раз мальчика видели 24 ноября в селе Пензенском на улице Черемушки.

Региональный СУСК возбудил уголовное дело в связи с безвестным исчезновением малолетнего Сергея Гайтерова. По информации ведомства, это поможет мобилизовать силы и средств, направленные на проведение поисковых мероприятий.